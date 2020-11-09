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    «Жирона» снова не проиграет?

    «Жирона» — «Лас-Пальмас». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Сегунды 9 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Лас-Пальмас»
    Футболисты «Жироны»
    В матче 11 тура испанской Сегунды «Жирона» на своем поле сыграет с «Лас-Пальмас». Игра пройдет на «Монтивилли» 9 ноября. Начало встречи в 23:00 по мск. Прогноз на «Жирона» — «Лас-Пальмас».
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    Футбол. Испания. Сегунда 09 Ноября 2020 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 23:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
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    «Жирона»

    В этом сезоне хозяева набрали 14 очков, благодаря которым они занимают 14 место. «Жирона» не проигрывала в последних четырех матчах чемпионата, дважды сыграв вничью и одержав две победы.

    «Жирондинцы» одержали победу на «Кастельоном» (1:0) и обыграли дома «Картахену» (2:1). С «Альмерией» и «Сарагосой» была ничья. В первом случае счет не открыли, а во втором — команды забили по два гола.

    «Красные» очень мало забивают. Они отличились всего 7 голами в 9 турах. По пропущенным голам показатель средний — 9 мячей.

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    В обороне на домашнем стадионе «Жирона» играет надежнее, чем на выезде. За три выступления дома команда пропустила всего два гола.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» отстает от «Жироны» на одно очко и занимает строчку ниже. У коллектива три матча без побед, в двух из которых были поражения.

    Команда в прошлом туре потерпела неудачу в матче с «Реал Овьедо» (1:2). От «Картахены» гости получили три безответных мяча. С «Альбасете» «желто-синие» провели ничейный поединок (1:1).

    «Лас-Пальмас» не очень хорошо выступает в гостях. Команде не удалось выиграть в последних 9 поединках.

    Стоит добавить, что в гостях коллектив вместе с «Мальоркой» имеет наибольший показатель ничейных результатов. В пяти играх было 3 ничьи.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеры дают следующие: 2.37 на победу «Жироны», 3.45 на победу «Лас-Пальмаса» и 2.95 на ничью.

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    У «Жироны» преимущество в очных матчах — 4 победы в пяти противостояниях. В июне этого года команды сыграли в нулевую ничью.

    Хозяева мало пропускают у себя дома, а гости мало забивают в чужих стенах. В четырех играх у «Жироны» 4 забитых и 4 пропущенных, у «Лас-Пальмас» — 4 забитых и 8 пропущенных. Ставим на то, что «красные» не проиграют и тотал матча будет меньше 2.5 за 1.87. 0

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