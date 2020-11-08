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    Снимет ли «Ростов» скальп с еще одного лидера РПЛ?

    ЦСКА — «Ростов». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ростов»
    Валерий Карпин
    В воскресенье, 8 ноября, ЦСКА на своем поле примет «Ростов» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Ноября 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 16:30 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.40
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  • 4.50
  • Ставка!
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    ЦСКА

    После октябрьского перерыва на матчи сборных ЦСКА в гостях победил «Урал» (2:0) и на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

    В стартовом матче Лиги Европы ЦСКА на выезде поделил очки с австрийским «Вольфсбергом» (1:1), а затем в матче РПЛ разгромил дома тульский «Арсенал» (5:1).

    Еврокубковая встреча с загребским «Динамо» на «ВЭБ Арене» закончилась без забитых мячей, а октябрь ЦСКА завершил выездной победой над «Ротором» (1:0)

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  • Вчера

    • В матче 3-го тура группового этапа ЛЕ армейцы уступили голландскому «Фейенорду» в Роттердаме. От разгрома ЦСКА спас случайный автогол соперника в концовке матча — 1:3.

    После 13 туров РПЛ армейцы с 28 очками идут на 1-м месте, на балл обгоняя «Зенит» и «Спартак». Разница мячей 25-10, 6 голов забил Влашич, еще 5 — Кучаев.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В предстоящем матче не сыграют Кирилл Набабкин и Вадим Карпов. Под вопросом участие Марио Фернадеса и и Бруно Фукса.

    «Ростов»

    Ростовский клуб в конце сентября провально выступил в еврокубках, проиграв в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Маккаби Хайфе» — 1:2.

    Затем, в рамках РПЛ ростовчане закончили сентябрь выездной победой в меньшинстве над тульским «Арсеналом» (3:2), а октябрь начали гостевым поражением от «Сочи» (2:4) — снова в меньшинстве.

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  • 01/11/2020

    • После паузы на матчи сборных «Ростов» дома в большинстве разгромил «Ахмат» (3:0), но в следующем матче на своем поле уступил «Химкам» (0:2).

    В последней встрече «Ростов» на выезде одолел «Спартак» (1:0), доигрывая матч в меньшинстве. Отметим, что в пяти из последних 7 матчей «Ростов» оставался вдесятером.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 13 туров РПЛ «Ростов» с 23 очками занимает 5 место. Разница мячей 16-13, 5 голов забил Кенто Хасимото. Матч может пропустить Матиас Норманн, не сыграет Деннис Хаджикадунич.

    Прогноз и ставки

    На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 3.55, а на победу «Ростова» — 4.50.

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    В прошлом сезоне «Ростов» выиграл оба матча с ЦСКА: 3:1 в Москве и 3:2 дома. В пяти последних встречах в РПЛ ЦСКА победил лишь раз, еще в 2018 году, проиграв трижды.

    Армейцы не лучшим образом выглядели в матче с «Фейонордом» и постараются реабилитироваться за это Тем не менее, прогнозируем, что «Ростов» не проиграет.

    Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок ТМ 2, 5 за 1.70 и «обе забьют — нет» за 1.80. 0

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