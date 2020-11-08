ЦСКА — «Ростов». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России по футболу 8 ноября 2020 года

В воскресенье, 8 ноября, ЦСКА на своем поле примет «Ростов» в рамках 14-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВЭБ Арене», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на ЦСКА — «Ростов».

ЦСКА

После октябрьского перерыва на матчи сборных ЦСКА в гостях победил «Урал» (2:0) и на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 3:1.

В стартовом матче Лиги Европы ЦСКА на выезде поделил очки с австрийским «Вольфсбергом» (1:1), а затем в матче РПЛ разгромил дома тульский «Арсенал» (5:1).

Еврокубковая встреча с загребским «Динамо» на «ВЭБ Арене» закончилась без забитых мячей, а октябрь ЦСКА завершил выездной победой над «Ротором» (1:0)

В матче 3-го тура группового этапа ЛЕ армейцы уступили голландскому «Фейенорду» в Роттердаме. От разгрома ЦСКА спас случайный автогол соперника в концовке матча — 1:3.

После 13 туров РПЛ армейцы с 28 очками идут на 1-м месте, на балл обгоняя «Зенит» и «Спартак». Разница мячей 25-10, 6 голов забил Влашич, еще 5 — Кучаев.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В предстоящем матче не сыграют Кирилл Набабкин и Вадим Карпов. Под вопросом участие Марио Фернадеса и и Бруно Фукса.

«Ростов»

Ростовский клуб в конце сентября провально выступил в еврокубках, проиграв в домашнем матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Маккаби Хайфе» — 1:2.

Затем, в рамках РПЛ ростовчане закончили сентябрь выездной победой в меньшинстве над тульским «Арсеналом» (3:2), а октябрь начали гостевым поражением от «Сочи» (2:4) — снова в меньшинстве.

После паузы на матчи сборных «Ростов» дома в большинстве разгромил «Ахмат» (3:0), но в следующем матче на своем поле уступил «Химкам» (0:2).

В последней встрече «Ростов» на выезде одолел «Спартак» (1:0), доигрывая матч в меньшинстве. Отметим, что в пяти из последних 7 матчей «Ростов» оставался вдесятером.

Календарь и таблица РПЛ

После 13 туров РПЛ «Ростов» с 23 очками занимает 5 место. Разница мячей 16-13, 5 голов забил Кенто Хасимото. Матч может пропустить Матиас Норманн, не сыграет Деннис Хаджикадунич.

Прогноз и ставки

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 3.55, а на победу «Ростова» — 4.50.

В прошлом сезоне «Ростов» выиграл оба матча с ЦСКА: 3:1 в Москве и 3:2 дома. В пяти последних встречах в РПЛ ЦСКА победил лишь раз, еще в 2018 году, проиграв трижды.

Армейцы не лучшим образом выглядели в матче с «Фейонордом» и постараются реабилитироваться за это Тем не менее, прогнозируем, что «Ростов» не проиграет.

Матч вряд ли будет результативным. Интересен вариант для ставок ТМ 2, 5 за 1.70 и «обе забьют — нет» за 1.80. 0