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    Добудет ли «Рапид» первую победу в ЛЕ?

    «Рапид» — «Дандолк». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Дандолк»
    «Рапид»
    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Рапид» будет принимать «Дандолк». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 5 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Рапид» — «Дандолк».

    «Рапид»

    Футбольный клуб из Вены после двух матчей Лиги Европы остался без набранных баллов. В своих еврокубковых играх австрийская команда забила 1 гол, а пропустить успела 3.

    В первом поединке в рамках ЛЕ «Рапид» дома принимал «Арсенал». В родных стенах подопечные Дитмара Кюбауэра играли с небольшим перевесом, но класса им не хватило для удержания победы (1:2).

    В следующем матче зелено-белые встретились с «Мольде». Гостевая игра завершилась для клуба из Вены поражением (0:1). В чемпионате Австрии «Рапид» занимает второе место.

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    После шести туров он имеет 16 баллов на счету и отстает от «Зальцбурга» на 2 очка. В Бундеслиге команда Кюбауэра в последних четырех встречах победила «Санкт-Пельтен» (2:1), ЛАСК (3:0), «Вольфсберг» (4:3) и «Альтах» (3:1).

    «Дандолк»

    Ирландская футбольная команда из одноименного города пока занимает последнее место в группе B. Как и «Рапид», этот коллектив за два тура не сумел набрать ни единого балла.

    На старте Лиги Европы «Дандолк» в родных стенах встретился с «Мольде». В Дублине хозяева сумели повести в счете, но во втором тайме пропустили от норвежцев парочку безответных голов (1:2).

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    • Затем команда Филиппо Джованьоли отправилась в гости к «Арсеналу». На «Эмирейтс» «лилии» потерпели разгромное поражение (0:3). А в чемпионате Ирландии этот клуб идет третьим.

    За 17 туров домашнего первенства «Дандолк» насобирал 26 очков. От лидеров он отстал на 15 баллов. В двух последних поединках чемпионата подопечные Джованьоли проиграли «Уотерфорд Юнайтед» (0:1) и расписали мировую с «Сент-Патрикс» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Рапида» в этой встрече оценивается в 1.23, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.95, а на победу «Дандолка» — 14.0.

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    У австрийской команды, которая явно выглядит мощнее, появился шанс заработать первые очки в дуэли с клубом, имеющим проблемы во всех турнирах.

    На своем поле представители Вены выложатся на максимум, чтобы приблизиться к лидерам квартета B. Наши прогноз и ставка победа «Рапида» с форой -1.5 за 1.64. 0

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    «Рапид» — «Дандолк». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Рапид» — «Дандолк». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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