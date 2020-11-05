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    Оторвется ли «Гранада» от преследователей в группе?

    «Омония» — «Гранада». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Омония» — «Гранада»
    Херман Санчес Бараона
    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Омония» будет принимать «Гранаду». Игра пройдет на ГСП 5 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Омония» — «Гранада».

    «Омония»

    Футбольный клуб из Кипра после двух туров Лиги Европы находится на последнем месте в квартете E с одним баллом в копилке и разницей голов — 2:3.

    В первом поединке турнира «Омония» в гостях сразилась с греческим ПАОКом. В этом матче соперники по разу обменялись голами и закончили встречу вничью (1:1).

    Затем подопечные Хеннинга Берга дома принимали ПСВ. В родных стенах хозяевам удалось выйти вперед, но нидерландский клуб сумел отыграться, а в компенсированное время киприоты пропустили еще 1 гол. Итог — поражение (1:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В национальном первенстве «Омония» пока находится на шестом месте. После восьми туров она имеет 15 набранных баллов. В последней игре чемпионата эта команда уступила «Олимпиакосу» Никосия (0:1).

    «Гранада»

    Испанский клуб из одноименного города после двух туров оказался лидером группы E. В таблице он идет первым с четырьмя баллами и опережает ближайших преследователей на 1 очко.

    В рамках дебютного матча ЛЕ сезона 2020/2021 «Гранада» отправилась в гости в Эйндховен, где сразилась с ПСВ. На чужом поле испанский клуб добыл волевую победу (2:1).

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    • Затем подопечные Диего Мартинеса Пенаса принимали ПАОК. На «Нуэво Лос Карменес» соперники при равной игре не смогли забить, встреча завершилась с нулями на табло — 0:0.

    В испанском первенстве «Гранада» находится на шестом месте с 14 баллами. В трех недавних матчах в Примере «Грана» победила «Севилью» (1:0) и «Хетафе» (1:0), а также сыграла вничью с «Леванте» (1:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Омонии» в третьем матче группового раунда ЛЕ оценивается в 4.54, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.48, а на победу «Гранады» — 1.98.

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    За два матча Лиги Европы команда Пенаса забила всего 2 мяча. Столько же голов на счету «Омонии».

    Однако киприоты много пропускают во всех турнирах, благодаря чему испанский клуб на классе может заработать 3 очка в гостях. Наши прогноз и ставка — победа «Гранады» с коэффициентом 1.98. 0

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    «Омония» — «Гранада». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Омония» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
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