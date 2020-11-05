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    Удастся ли «Лестеру» одержать третью победу в Лиге Европы?

    «Лестер» — «Брага». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Брага»
    Харви Барнс
    В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Лестер» будет принимать «Брагу», Матч пройдет на «Кинг Пауэр Стэдиум» 5 ноября. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Брага».
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 05 Ноября 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 23:00 Брага Брага
  • Брага
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.40
  • Ставка!
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    «Лестер»

    «Лестер» в двух стартовых турах Лиги Европы набрал максимальное количество очков.

    Английский клуб в первом туре разгромил «Зарю» со счетом 3:0, а во втором туре обыграл АЕК со счетом 2:1.

    На данный момент победная серия английского клуба насчитывает четыре матча во всех турнирах. В АПЛ «Лестер» в двух последних турах обыграл «Арсенал» (1:0) и «Лидс» (4:1), причем обе победы были одержаны на выезде.

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    В чемпионате Англии команде Брендана Роджерса удалось выйти на второе место. В семи турах «Лестер» набрал 15 очков и лишь на 1 очко отстает от «Ливерпуля».

    «Брага»

    «Брага»

    также смогла набрать 6 очков в двух первых матчах в Лиге Европы, причем с той же разницей мячей, что и у «Лестера».

    Правда, «Браге» наоборот удалось разгромить АЕК (3:0), а матч против «Зари» получился более непростым (2:1).

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    • На данный момент победная серия команды Карлуша Карвальяла во всех турнирах насчитывает шесть матчей. В двух последних турах чемпионата Португалии «Брага» с одинаковым счетом 1:0 обыграла «Виторию Гимараэш» и «Фамаликан».

    В турнирной таблице чемпионата Португалии «Брага» занимает третье место, набрав 12 очков в шести турах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают коэффициент 1,85 на победу «Лестера», 3,94 — на ничью и 4,48 — на победу «Браги».

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    На своем поле «Лестер» ожидаемо считается фаворитом, однако «Брага» набрала неплохую форму и наверняка попытается найти свое счастье в контригре и зацепиться на очки.

    Прогноз и ставка на этот матч — победа «Лестера» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,90. 0

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    «Лестер» — «Брага». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Брага». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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