«Лестер» — «Брага». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Лестер» будет принимать «Брагу», Матч пройдет на «Кинг Пауэр Стэдиум» 5 ноября. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Брага».

«Лестер»

«Лестер» в двух стартовых турах Лиги Европы набрал максимальное количество очков.

Английский клуб в первом туре разгромил «Зарю» со счетом 3:0, а во втором туре обыграл АЕК со счетом 2:1.

На данный момент победная серия английского клуба насчитывает четыре матча во всех турнирах. В АПЛ «Лестер» в двух последних турах обыграл «Арсенал» (1:0) и «Лидс» (4:1), причем обе победы были одержаны на выезде.

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В чемпионате Англии команде Брендана Роджерса удалось выйти на второе место. В семи турах «Лестер» набрал 15 очков и лишь на 1 очко отстает от «Ливерпуля».

«Брага»

«Брага»

также смогла набрать 6 очков в двух первых матчах в Лиге Европы, причем с той же разницей мячей, что и у «Лестера».

Правда, «Браге» наоборот удалось разгромить АЕК (3:0), а матч против «Зари» получился более непростым (2:1).

На данный момент победная серия команды Карлуша Карвальяла во всех турнирах насчитывает шесть матчей. В двух последних турах чемпионата Португалии «Брага» с одинаковым счетом 1:0 обыграла «Виторию Гимараэш» и «Фамаликан».

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Брага» занимает третье место, набрав 12 очков в шести турах.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают коэффициент 1,85 на победу «Лестера», 3,94 — на ничью и 4,48 — на победу «Браги».

На своем поле «Лестер» ожидаемо считается фаворитом, однако «Брага» набрала неплохую форму и наверняка попытается найти свое счастье в контригре и зацепиться на очки.

Прогноз и ставка на этот матч — победа «Лестера» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,90. 0