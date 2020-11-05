«Арсенал» — «Мольде». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Арсенал» будет принимать «Мольде». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Мольде».

«Арсенал»

В группе B лондонская команда является лидером с шестью очками на счету. За два матча в еврокубках «канониры» успели забить 5 голов, пропустив при этом 1 мяч.

Стартовая встреча «Арсенала» получилась напряженной. В Вене подопечные Микеля Артеты при плохой игре горели «Рапиду» 1:0. Но с 70-й по 74-ю минуты гости забили пару мячей и в итоге победили (2:1).

В следующем поединке в Лиге Европы «пушкари» на своем поле принимали «Дандолк». В родных стенах лондонцы легко разобрались с представителями Ирландии (3:0).

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В таблице английского первенства «Арсенал» находится на восьмой строчке. В 7 турах «канониры» набрали 12 очков. В последнем матче октября команда Артеты уступила «Лестеру» (0:1), а на старте ноября была победа над «МЮ» (1:0).

«Мольде»

Норвежский клуб из одноименного города, как и «Арсенал», имеет 6 очков в своей копилке. Но из-за худшей разницы голов он находится на второй строчке в таблице.

Первый поединок прошел для «Мольде» на чужом поле. В Дублине гости добыли волевую победу над «Дандолком» (2:1). А во втором туре команда переиграла «Рапид» (1:0).

В чемпионате Норвегии уже сыграно 23 тура. На счету «Мольде» имеется 46 очков. От лидеров турнира коллектив Эрлинга Мо отстал на 16 баллов.

В четырех последних матчах Высшей лиги «Мольде» победил. Подопечные Эрлинга Мо взяли верх над «Бранном» (2:1), «Буде/Глимт» (4:2), «Стремсгодсетом» (2:1) и над «Мьендаленом» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Арсенала» в игре третьего тура группового раунда Лиги Европы оценивается в 1.31, на ничью букмекеры дают коэффициент 6.10, а на победу «Мольде» — 9.90.

На «Эмирейтс» скромным гостям из Норвегии будет сложно рассчитывать на 3 очка. Скорее всего, лондонцы выиграют и единолично возглавят таблицу.

Однако с не самой яркой игрой впереди хозяева не будут класть голы пачками. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.73. 0