«Барселона» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

В среду, 4 ноября, «Барселона» на своем поле примет киевское «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы G, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Динамо» Киев.

«Барселона»

«Барселона» является лидером группы G, имея на своем счету 6 набранных очков в двух стартовых турах.

В первом матче группового этапа каталонцы уверенно расправились с «Ференцварошем» (5:1), после чего одержали победу над «Ювентусом» (2:0).

А вот в чемпионате Испании у подопечных Рональда Кумана пока не все в порядке. Набрав 8 очков в шести сыгранных турах, «сине-гранатовые» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице.

На минувших выходных «Барселона» потеряла очки в Витории, где разошлась миром с «Алавесом» (1:1).

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После травм у каталонцев восстанавливаются Филипе Коутиньо, Рики Пуч, Самюэль Умтити и Рональд Араухо.

«Динако» Киев

Киевское «Динамо» идет третьим в группе G, набрав 1 балл в двух сыгранных турах группового этапа.

В первом туре киевляне у себя дома проиграли «Ювентусу» (0:2), после чего в гостях разошлись миром с «Ференцварошем» (2:2), хотя долгое время вели 2:0.

В чемпионате Украины, где сыграно 8 туров, «бело-синие» лидируют. Имея в активе 20 очков, они на 4 балла опережают донецкий «Шахтер».

Главной проблемой «Динамо» остается коронавирус.

На прошлой неделе он был выявлен у Дениса Бойко, Георгия Бушана и Виталия Миколенко, а за несколько дней до вылета в Каталонию положительные тесты на COVID-19 сдали Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Николай Шапаренко.

Кроме того, не забываем, что на «Камп Ноу» не сможет сыграть капитан киевлян Сергей Сидорчук, отбывающий дисквалификацию.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.11, победа «Динамо» — 21.00, ничья — 11.50.

Сложившаяся ситуация оставляет команде Мирчи Луческу мало шансов на позитивный исход. Киевляне из-за болезни потеряли не только двух основных вратарей, но и многих ведущих полевых футболистов.

Да, «сине-гранатовые» пока не набрали оптимальную форму, но в той же встрече против «Алавеса» они создали огромное количество моментов, которые просто не реализовали.

Но разве Лионель Месси и компания вновь будут расточительными, когда им будут противостоять ослабленные динамовцы? Конечно нет! Наш прогноз и ставка — «победа "Барселоны" с форой -2,5» за 1.73.

Еще один вариант — «хозяева выиграют в обоих таймах». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.66. 0