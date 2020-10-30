«Шальке» — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Германии 30 октября 2020 года

30 октября в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арена» «Шальке» сыграет со «Штутгартом» в стартовом поединке 6-го тура немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Шальке» — «Штутгарт».

«Шальке»

С начала розыгрыша Бундеслиги сезона-2020/21 «Шальке» заработал лишь один зачетный балл, с которым находится на предпоследнем 17 месте в турнирной таблице, отставая от безопасной строки на два пункта.

«Кобальтовые» стартовали с трех поражений подряд, поочередно уступив в гостях 0:8 «Баварии», в родных станах 1:3 «Вердеру» и на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 0:4.

И только в четвертом игровом дне клуб из Гельзенкирхена набрал первые баллы в сезоне, расписав домашнюю мировую с берлинской «Гертой» (1:1). В своей последней проведенной игре он потерпел фиаско в Дортмунде 0:3 от «Боруссии».

Календарь и таблица Бундеслиги

«Шальке» в чемпионате Германии не может выиграть уже длительное время. Последний раз коллектив праздновал викторию в БЛ аж 17 января, одолев дома «Боруссию» М -2:0.

«Штутгарт»

«Штутгарт» в прошлом сезоне сумел финишировать во второй Бундеслиге в турнирной таблице на второй позиции, и тем самым завоевал билет в элиту немецкого футбола.

После пяти сыгранных туров в первой Бундеслиги «швабы» идут пятыми, имея на счету восемь набранных очков, дважды победив при двух мировых и одном фиаско.

В первом туре «автозаводцы» дома проиграли 2:3 «Фрайбургу», после чего они в гостях одолели 4:1 «Майнц» и 2:0 «Герту», а также поделили очки в родных стенах с «Байером» (1:1).

В своей последней проведенной встрече первенства «Штутгарт» не смог на своей территории переиграть «Кельн», сыграв вничью со счетом 1:1. Отметим, что обе выездные игры в текущем чемпионате «швабы» выиграли с общим счетом 6:1.

Последний матч в Гельзенкирхене между этими соперниками состоялся полтора года назад, и завершился тогда мировым исходом со счетом 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.25.

На викторию «Шальке» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.78.

Рискнем в этом поединке поставить на непроигрыш «Шальке», у которых не так давно произошла смена на тренерском мостике и наметились небольшие улучшения в игре. 0