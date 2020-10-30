ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Смена президента может не убедить Месси остатьсяВ новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси Килиан МбаппеЗасуха в Лиге чемпионов. Мбаппе давно не забивал в сильнейшем клубном турнире «Боруссия» — «Зенит»Не дотерпели. Ставка «Зенита» на игру от обороны не оправдалась
  • 23:34
    • «Боруссия» может пожаловаться на «Зенит» в УЕФА
  • 22:46
    • ЦСКА и загребское «Динамо» счет не открыли
  • 22:51
    • «Тоттенхэм» проиграл «Антверпену»
  • 22:49
    • «Лестер» одолел АЕК, «Заря» проиграла «Браге»
  • 22:46
    • «Милан» на своем поле разгромил «Спарту»
  • 22:16
    • Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вене
  • 22:02
    • Дубль Шалунова принес ЦСКА победу над «Спартаком»
    Все новости спорта

    Устоят ли «кобальтовые» в игре со «швабами»?

    «Шальке» — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Германии 30 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Штутгарт Прогнозы на Шальке 04 Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Штутгарт»
    Мануэль Баум — новый тренер «Шальке»
    30 октября в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арена» «Шальке» сыграет со «Штутгартом» в стартовом поединке 6-го тура немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Шальке» — «Штутгарт».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Октября 2020 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 22:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Шальке»

    С начала розыгрыша Бундеслиги сезона-2020/21 «Шальке» заработал лишь один зачетный балл, с которым находится на предпоследнем 17 месте в турнирной таблице, отставая от безопасной строки на два пункта.

    «Кобальтовые» стартовали с трех поражений подряд, поочередно уступив в гостях 0:8 «Баварии», в родных станах 1:3 «Вердеру» и на выезде «РБ Лейпциг» со счетом 0:4.

    И только в четвертом игровом дне клуб из Гельзенкирхена набрал первые баллы в сезоне, расписав домашнюю мировую с берлинской «Гертой» (1:1). В своей последней проведенной игре он потерпел фиаско в Дортмунде 0:3 от «Боруссии».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Шальке» в чемпионате Германии не может выиграть уже длительное время. Последний раз коллектив праздновал викторию в БЛ аж 17 января, одолев дома «Боруссию» М -2:0.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» в прошлом сезоне сумел финишировать во второй Бундеслиге в турнирной таблице на второй позиции, и тем самым завоевал билет в элиту немецкого футбола.

    После пяти сыгранных туров в первой Бундеслиги «швабы» идут пятыми, имея на счету восемь набранных очков, дважды победив при двух мировых и одном фиаско.

  • Не дотерпели. Ставка «Зенита» на игру от обороны не оправдалась
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Зенита» от «Боруссии» в Дортмунде
  • Вчера

    • В первом туре «автозаводцы» дома проиграли 2:3 «Фрайбургу», после чего они в гостях одолели 4:1 «Майнц» и 2:0 «Герту», а также поделили очки в родных стенах с «Байером» (1:1).

    В своей последней проведенной встрече первенства «Штутгарт» не смог на своей территории переиграть «Кельн», сыграв вничью со счетом 1:1. Отметим, что обе выездные игры в текущем чемпионате «швабы» выиграли с общим счетом 6:1.

    Последний матч в Гельзенкирхене между этими соперниками состоялся полтора года назад, и завершился тогда мировым исходом со счетом 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Штутгарта» предлагают — 2.25.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    На викторию «Шальке» дают — 3.24, ничья оценена — в 3.78.

    Рискнем в этом поединке поставить на непроигрыш «Шальке», у которых не так давно произошла смена на тренерском мостике и наметились небольшие улучшения в игре. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Барыс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Северсталь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ковентри — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Эйбар — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.31
  • Экспресс дня 30 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Пасуш де Феррейра — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • Вчера в 00:26     Хабиб Нурмагомедов
  • Абсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво
    • 12:56 25/10/2020     Килиан Мбаппе
  • Трансферный дайджест. 20-26 октября
    • 20:53 26/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Шальке» — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Германии 30 октября 2020 года. Прогноз на «Шальке» — «Штутгарт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры