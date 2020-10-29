«Гранада» — ПАОК. Прогноз (к. 3.80) и ставки на Лигу Европы 29 октября 2020 года

«Гранада» встретится на своем поле с ПАОКом в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 29 октября, начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Гранада» — ПАОК.

«Гранада»

В первом туре группового раунда Лиги Европы «Гранада» победила ПСВ со счетом 2:1. В турнирной таблице Примеры команда находится на третьей строчке с 13 очками.

Андалусцы стартовали с двух домашних побед. Сначала команда Диего Мартинеса выиграла у «Атлетика», а потом у «Алавеса», забив обоим по два мяча.

Самым неприятным получился гостевой матч с «Атлетико», где «Гранада» уступила 1:6. А вот выездную ничью с «Кадисом» (1:1) можно считать приемлемым результатом.

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Затем клуб и вовсе одолел дома «Севилью» (1:0). Выигрыш у «Хетафе» (1:0) на выезде в прошлом туре довел его беспроигрышную серию до пяти матчей.

ПАОК

ПАОК начал этот сезон в еврокубках в Лиги чемпионов, где стартовал со второго квалификационного раунда, как серебряный призер чемпионата Греции.

На этом этапе «двуглавые орлы» справились на своем поле с турецким «Бешикташем» (3:1), затем настал черед португальской «Бенфики», которую также одолеть удалось в родных станах — 2:1.

Однако в двухматчевом противостоянии в раунде плей-офф самого престижного еврокубка «черно-белые» дважды уступили «Краснодару» (по 1:2) и отправились бороздить Лигу Европы.

В первом туре группого этапа ЛЕ коллектив разошелся миром с «Омонией» (1:1). Во внутреннем первенстве, где прошло пять туров, ПАОК выиграл две игры при трех ничьих.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают хозяев фаворитом матча, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка на матч — «Гранада» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,80. 0