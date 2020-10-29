«Гент» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

29 октября состоится матч второго тура Лиги Европы между «Гентом» и «Хоффенхаймом». Поединок пройдет на стадионе «Геламко». Начало в 20:55 по мск. Прогноз на «Гент» — «Хоффенхайм».

«Гент»

Хозяева попали в непростой период. Им удалось одержать одну победу в пяти матчах. В остальных случаях команда терпела поражение. Если говорить только про Лигу Европы, то в группе «Гент» стартовал с поражения от «Слована» со счетом 0:1.

Помимо этого «буйволы» проиграли два матча чемпионата Бельгии подряд, уступив «Серкль» 2:5 и «Генку» 1:2. Единственную победу в последних играх коллектив одержал над «Беерсхотом» (5:1).

Отметим, что «Гент» начинал еврокубковый путь с Лиги чемпионов, но проиграл в финале квалификации киевскому «Динамо» со счетом 0:3.

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Команде удалось выиграть только одну выездную встречу из четырех последних.

«Хоффенхайм»

У «Хоффе» уже есть 3 очка. Команда в первом туре переиграла «Црвену Звезду» со счетом 2:0. Благодаря этой победе «сине-белые» прервали серию из двух поражений, которая была начата в матчах Бундеслиги.

До победы над сербами «Хоффенхайм» проиграл дортмундской «Боруссии» 0:1 и «Айнтрахту» из Франкфурта 1:2. В последней игре гости расписали ничью с «Вердером» (1:1).

Коллектив не побеждал в последних двух выездных поединках. Во всех четырех выездах этого сезона «Хоффенхайм» пропускал.

Список кадровых потерь клуба немаленький. Из-за болезни не сыграют Андрей Крамарич и Павел Кадерабек. Травмированы Бенжамин Хюбнер, Константинос Стафилидис и Эрмин Бичакчич.

Прогноз и ставка

С перевесом почти в две единицы «Хоффенхайм» является фаворитом поединка. На него букмекеры дают 1.99. «Гент» оценивают в 3.60, а на ничью предлагают 3.95.

Исходя из результатов, обе команды находятся не в лучших своих кондициях, причем «Гент» имеет худшую статистику, поскольку больше проиграл в последних матчах.

Несмотря на кадровые потери «Хоффе», можно поставить именно на него. Команда хорошо начала обыграв не самого простого соперника в группе. Прогнозируем вторую победу гостей за 1.99. 0