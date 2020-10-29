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    «Хоффенхайм» снова одержит победу?

    «Гент» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Хоффенхайм»
    Игроки «Хоффенхайма»
    29 октября состоится матч второго тура Лиги Европы между «Гентом» и «Хоффенхаймом». Поединок пройдет на стадионе «Геламко». Начало в 20:55 по мск. Прогноз на «Гент» — «Хоффенхайм».
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    Футбол. Лига Европы. Группа L 29 Октября 2020 года
    Гент
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Гент 20:55 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Гент»

    Хозяева попали в непростой период. Им удалось одержать одну победу в пяти матчах. В остальных случаях команда терпела поражение. Если говорить только про Лигу Европы, то в группе «Гент» стартовал с поражения от «Слована» со счетом 0:1.

    Помимо этого «буйволы» проиграли два матча чемпионата Бельгии подряд, уступив «Серкль» 2:5 и «Генку» 1:2. Единственную победу в последних играх коллектив одержал над «Беерсхотом» (5:1).

    Отметим, что «Гент» начинал еврокубковый путь с Лиги чемпионов, но проиграл в финале квалификации киевскому «Динамо» со счетом 0:3.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Команде удалось выиграть только одну выездную встречу из четырех последних.

    «Хоффенхайм»

    У «Хоффе» уже есть 3 очка. Команда в первом туре переиграла «Црвену Звезду» со счетом 2:0. Благодаря этой победе «сине-белые» прервали серию из двух поражений, которая была начата в матчах Бундеслиги.

    До победы над сербами «Хоффенхайм» проиграл дортмундской «Боруссии» 0:1 и «Айнтрахту» из Франкфурта 1:2. В последней игре гости расписали ничью с «Вердером» (1:1).

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  • 26/10/2020

    • Коллектив не побеждал в последних двух выездных поединках. Во всех четырех выездах этого сезона «Хоффенхайм» пропускал.

    Список кадровых потерь клуба немаленький. Из-за болезни не сыграют Андрей Крамарич и Павел Кадерабек. Травмированы Бенжамин Хюбнер, Константинос Стафилидис и Эрмин Бичакчич.

    Прогноз и ставка

    С перевесом почти в две единицы «Хоффенхайм» является фаворитом поединка. На него букмекеры дают 1.99. «Гент» оценивают в 3.60, а на ничью предлагают 3.95.

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    Исходя из результатов, обе команды находятся не в лучших своих кондициях, причем «Гент» имеет худшую статистику, поскольку больше проиграл в последних матчах.

    Несмотря на кадровые потери «Хоффе», можно поставить именно на него. Команда хорошо начала обыграв не самого простого соперника в группе. Прогнозируем вторую победу гостей за 1.99. 0

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    «Гент» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Гент» — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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