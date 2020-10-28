«Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.50) и ставки на Лигу чемпионов 28 октября 2020 года

«Манчестер Юнайтед» встретится с «РБ Лейпциг» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 28 октября в Киеве, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «РБ Лейпциг».

«Манчестер Юнайтед»

На старте Лиги чемпионов «МЮ» победил ПСЖ (2:1) на выезде. После 5 туров АПЛ коллектив расположился в нижней части таблицы с семью баллами в копилке он занимает 15 позицию.

Новый сезон «Дьяволы» начали с поражения в чемпионате Англии. Дома команда Уле-Гуннара Сульшера уступила «Кристал Пэлас» (1:3), но уже во втором туре «дьяволы» победили «Брайтон» (3:2).

В следующей встрече АПЛ манкунианцы крупно проиграли «Тоттенхэму» (1:6), затем разгромили «Ньюкасл» (4:1), а в прошлом туре разошлись миром с «Челси» (0:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В Кубке лиги дела у «Манчестер Юнайтед» складываются удачнее. В 1/16 коллектив Сульшера прошел «Лутон Таун» (3:0), а в 1/8 он прихлопнул «Брайтон» (3:0).

«РБ Лейпциг»

В Лиге чемпионов «РБ Лейпциг» стартовал с победы над «Истанбул Башакшехир» (2:0). В новом сезоне «РБ Лейпциг» провел 7 матчей в разных турнирах, пять из которых закончились положительно.

Команда из Лейпцига на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. За 5 туров она смогла заработать 13 очков и опередила преследователей на 1 пункт.

На старте была победа над «Нюрнбергом» в 1/32 финала Кубка Германии (3:0). Затем на своем поле подопечные Юлиана Нагельсманна переиграли «Майнц» в 1-м туре Бундеслиги (3:1).

После этого «Быки» расписали мировую с «Байером» (1:1). В двух других встречах в рамках немецкого первенства «РБ Лейпциг» переиграл «Шальке» (4:0) и «Аугсбург» (2:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50. 0