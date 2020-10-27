«Локомотив» — «Бавария». Прогноз (к. 1.69) на тоталы в матче Лиге чемпионов 27 октября 2020 года

Во вторник, 27 октября, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» на своей арене примет мюнхенскую «Баварию». Игра начнется в 20:55 по мск. Прогноз на «Локомотив» — «Бавария».

«Локомотив»

С начала этого сезона «Локомотив» провел 14 матчей с учетом всех турниров. И только в двух из них москвичи не смогли отметиться забитыми мячом.

Произошло это событие в рамках РПЛ, где «железнодорожники» в конце лета и середине сентября сыграли по 0:0 дома с «Зенитом» и на везде с «Ростовом».

Правда, и результативность «красно-зеленых» в текущем сезоне желает лучшего, больше двух забитых мячей столичный коллектив не забивал.

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В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Локо» провел одну игру, в которой благодаря большой удаче смог расписать выездную мировую с австрийским «РБ Зальцбург» (2:2).

«Бавария»

«Бавария» — сильнейший клуб Европы. В минувшем сезоне мюнхенский коллектив выиграл все, и в новом сезоне он уже сумела взять два трофея.

Без забитого мяча «красные» уходили с поля в ЛЧ последний раз 13 марта 2019 года, когда сыграли 0:0 на выезде с «Ливерпулем», после того они только один раз забивали меньше двух голов за матч.

В первом туре текущего розыгрыша самого главного еврокубка гегемон немецкого футбола дома не заметил сопротивление крепкого мадридского «Атлетико», выиграв 4:0.

Отметим, что в последних трех встречах Лиги чемпионов «Бавария» не пропускала, а забивала в среднем чуть боле трех голов за матч.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Единственный раз эти клубы играли в далеком 1995 году. И тогда в Мюнхене неожиданно выиграл «Локо» (1:0), а в Москве немцы взяли убедительный реванш, победив 5:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество гостям. На победу «Баварии» предлагают — 1.20.

На викторию «Локомотива» дают — 15.00, ничья оценена — в 8.20.

«Бавария» стабильно в последних шести проведенных встречах забивала более трех мячей. Однако не думаем, что в Москве мюнхенцы уж сильно будут напрягаться для завоевания трех баллов.

Наша ставка на эту игру — ТМ 4,0 за 1.69. 0