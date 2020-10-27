«Боруссия» М — «Реал». Прогноз (2.00) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

Во вторник, 27 октября, «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «Реал» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы B, которая пройдет на «Боруссия-Парк», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Реал».

«Боруссия» М

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах сумела увезти ничью из гостевого матча против «Интера» (2:2), выигрывая 2:1 до последней минуты игры.

В немецком первенстве коллектив идет близко к лидерам. За пять туров эта команда заработала восемь очков, что позволяет ей идти на пятой строчке.

В первом туре черно-бело-зеленые крупно влетели «Боруссии» Дортмунд в Бундеслиге (0:3). Во втором туре была ничья с «Унионом» (1:1).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В начале октября в чемпионате подопечные Марко Розе обыграли «Кельн» в гостях (3:1), затем «Гладбах» расписал мировую с «Вольфсбургом» (1:1). В прошлом туре клуб победил на выезде «Майнц» (3:2).

«Реал»

«Реал» в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов потерпел сенсационное поражение дома от «Шахтера» со счетом 2:3, а после 1-го тайма и вовсе «горел» 0:3.

В новом сезоне Примеры королевский клуб принял участие в шести официальных поединках в рамках Примеры. В этих матчах мадридцы набрали 13 очков.

Такие результаты позволяют лидировать в чемпионате Испании. Вместе с тем, потенциально «Сливочных» опережает «Атлетико», у которого на два матча меньше.

Перед поражением от «Шахтера» команда также проиграла новичку Примеры «Кадису» (0:1). Но разговоры о ее кризисе несколько поутихли после победы над «Барселоной» (3:1) в прошлом туре.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех хозяев оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00. 0