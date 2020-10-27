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    Одержит ли «Реал» свою первую победу в Лиге чемпионов?

    «Боруссия» М — «Реал». Прогноз (2.00) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 27 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Реал»
    «Реал» проиграл «Шахтеру» в 1-м туре ЛЧ
    Во вторник, 27 октября, «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «Реал» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы B, которая пройдет на «Боруссия-Парк», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Реал».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 27 Октября 2020 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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    «Боруссия» М

    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах сумела увезти ничью из гостевого матча против «Интера» (2:2), выигрывая 2:1 до последней минуты игры.

    В немецком первенстве коллектив идет близко к лидерам. За пять туров эта команда заработала восемь очков, что позволяет ей идти на пятой строчке.

    В первом туре черно-бело-зеленые крупно влетели «Боруссии» Дортмунд в Бундеслиге (0:3). Во втором туре была ничья с «Унионом» (1:1).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В начале октября в чемпионате подопечные Марко Розе обыграли «Кельн» в гостях (3:1), затем «Гладбах» расписал мировую с «Вольфсбургом» (1:1). В прошлом туре клуб победил на выезде «Майнц» (3:2).

    «Реал»

    «Реал» в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов потерпел сенсационное поражение дома от «Шахтера» со счетом 2:3, а после 1-го тайма и вовсе «горел» 0:3.

    В новом сезоне Примеры королевский клуб принял участие в шести официальных поединках в рамках Примеры. В этих матчах мадридцы набрали 13 очков.

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    • Такие результаты позволяют лидировать в чемпионате Испании. Вместе с тем, потенциально «Сливочных» опережает «Атлетико», у которого на два матча меньше.

    Перед поражением от «Шахтера» команда также проиграла новичку Примеры «Кадису» (0:1). Но разговоры о ее кризисе несколько поутихли после победы над «Барселоной» (3:1) в прошлом туре.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех хозяев оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Реал» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,00. 0

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