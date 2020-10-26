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    Матч с участием «Байера» снова получится «низовым»?

    «Байер» — «Аугсбург». Прогноз (к. 2.91) и ставки на чемпионат Германии 26 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Аугсбург»
    Первые четыре матча «Байера» в Бундеслиге получились «низовыми»
    Леверкузенский «Байер» сыграет на своем поле с «Аугсбургом» в рамках пятого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 26 октября, начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Аугсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Октября 2020 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 22:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.55
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.80
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    «Байер»

    Текущий сезон, по всей видимости, уйдет у «Байера» на создание новой команды, которая снова сможет бороться за место в Лиге чемпионов.

    По сравнению с прошлым чемпионатом, у «фаврмацевтов» лишь одно важное изменение — отсутствие Кая Хаверца, который летом уехал в «Челси». Однако уже сейчас заметно, что «Байеру» порой заметно не хватает креатива.

    В трех первых турах «Байер» забил лишь два мяча, а все встречи завершились вничью.

    Потом была победа над «Майнцем», но и в данном случае команда Петера Боша забила только один гол.

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    • По-настоящему «Байер» прорвало в Лиге Европы. «Фармацевты» разделались на своем поле с «Ниццей» — 6:2. И тут же можно отметить, что это был первый случай в сезоне, когда «Байер» пропустил больше одного мяча. Для команды, которую тренирует Бош, это серьезное достижение.

    «Аугсбург»

    Тем временем «Аугсбург» уже успел запомниться в этом сезоне победой над дортмундской «Боруссией» (2:0). Дважды забить и ни разу не пропустить от команды, за которую играют Эрлинг Холанд, Джейдон Санчо и еще несколько звезд, — это действительно огромный успех.

    На данный момент в активе «Аугсбурга» семь очков, то есть начало сезона получается очень даже позитивным.

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    Хотя в прошлом туре «Аугсбург» уступил дома «Лейпцигу». Но тут надо понимать, что «Лейпциг» сейчас лучшая команда Германии сразу после «Баварии».

    К позитивным моментам также можно добавить, что «Аугсбург» до встречи с «Лейпцигом» пропустил только один гол.

    Прогноз и ставка

    На победу «Байера» букмекеры предлагают поставить за 1.58, на ничью за 4.65, а на «Аугсбург» — за 5.65.

    Довольно типичный расклад для подобного матча, хотя коэффициент на «Байер» все-таки слегка занижен. Но тут свою роль сыграли два фактора: во-первых, статистика — четыре предыдущих матча между этими командами завершились в польщу «фармацевтов», а во-вторых — «Байер» только что провел игру, в которой забил шесть мячей, и, понятно, что это не могло остаться незамеченным.

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    Однако надо не забывать и про текущую форму «Аугсбурга». Гости в порядке, это очевидно. Поэтому вполне логично ожидать и гол от «Аугсбурга».

    Кстати, первые четыре матча «Байера» в Бундеслиги получились «низовыми», серия, можно сказать, затянулось.

    Ставка — обе команды забьют + победа «Байера» за 2.91.

    Вариант с подстраховкой — обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.98. 0

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    «Байер» — «Аугсбург». Прогноз (к. 2.91) и ставки на чемпионат Германии 26 октября 2020 года. Прогноз на «Байер» — «Аугсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.91
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