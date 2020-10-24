«Зенит» — «Рубин». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 24 октября 2020 года

«Зенит»
Действующий чемпион России и в текущем чемпионате захватил лидерство, однако второй «Спартак» уступает питерцам только по дополнительным показателям.
За 11 проведенных туров «Зенит» одержал семь викторий, трижды сыграл вничью и один раз уходил с поля поверженным, еще в конце лета проиграв в Москве «Динамо» со счетом 0:1.
В середине недели «сине-бело-голубые» оконфузились в Лиги чемпионов, проиграв на старте данного турнира на своей арене не самому сильному бельгийскому «Брюгге» (1:2).
А вот в чемпионате страны подопечные Семака выступают намного удачней, выиграв в трех играх при двух ничьих в последних пяти матчах. В минувшем туре РПЛ они в родных стенах переиграли «Сочи» — 3:1.
Все домашние поединки текущего чемпионата России «Зенит» выиграл с общим счетом 18:4.
«Рубин»
Перед стартом 12-го тура российского первенства «Рубин» с 15 набранными баллами находится на девятой строке в турнирной таблице, выиграв четыре игры при трех мировых и четырех поражениях, разница мячей — 16:16.
Казанский коллектив не особо удачно провел свои последние встречи. В минувшем игровом дне он в скандальном поединке уступил на выезде 1:3 «Краснодару», а перед этим дома не смог одолеть «Ахмат» — 1:1.
Однако до этой безвыигрышной серии «рубиновые» проиграли лишь раз за шесть игр, четыре раза побеждали и один матч свели вничью. Отметим, что в этот период дружина Слуцкого только в одном матче не смогла забить.
В пяти гостевых поединках текущего розыгрыша РПЛ «Рубин» выиграл три игры и дважды терпел неудачу, разница забитых и пропущенных — 9:8.
В минувшем сезоне «Зенит» дважды взял верх над «Рубином»: 5:0 дома и 2:1 в Казани.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Зенита» предлагают — 1.48.
На викторию «Рубина» дают — 7.60, ничья оценена — в 4.78.
Забивают казанцы в текущем первенстве немногим меньше, чем питерцы. Вполне возможно, что отличиться в предстоящей встрече смогут оба коллектива. Наш прогноз на эту игру — обе забьют: да. 0