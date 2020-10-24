«Чайка» — «Нижний Новгород». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч ФНЛ 24 октября 2020 года

24 октября в Песчанокопском местная «Чайка» сыграет с «Нижним Новгородом» в 17-м туре первенства первой российской лиги. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Чайка» — «Нижний Новгород».

«Чайка»

«Чайка» после 16 сыгранных туров первенства первой лиги находится на 12 позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 22 набранных балла.

Коллектив из Ростовской области неудачно провел свои последние два поединка, поочередно проиграв в них на своей арене 0:1 «Оренбургу» и 2:3 в гостях «Енисею» в минувшем игровом дне.

А перед этим команда теряла очки только в двух встречах из шести, по разу уступив и сыграв вничью, а также выиграв четыре игры, пропустив в них всего два гола.

Календарь и таблица ФНЛ

В текущем первенстве «Чайка» на своей территории выступает не особо удачно, победив в трех играх при пяти фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 7:14.

«Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» несколько дней тому назад провел 120-минутный поединок в Кубке России, где уступил в серии послематчевых пенальти «Химкам» и прекратил борьбу на турнире.

В чемпионате первого дивизиона нижегородцы лидируют в турнирной таблице, набрав 37 очков в 16 проведенных встречах, но опережая вторую позицию лишь на балл.

Отметим, что подопечные Роберта Евдокимова вышли победителями из последних девяти матчей первенства, в шести из них сохранив свои ворота на замке.

На выезде в текущем розыгрыше ФНЛ «Нижний Новгород» победил в четырех играх и дважды терпел фиаско, разница мячей — 9:7.

В минувшем сезоне в Нижнем Новгороде победила «Чайка» (2:1), а в Песчанокопском была зафиксирована ничья — 0:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Нижнего Новгорода» — 2.03, победа «Чайки» — 3.78, ничья — 3.33.

Вполне возможно, что после тяжелого 120-минутного кубкового поединка, нижегородцы не успеют еще восстановиться и прервут свою победную серию в рамках ФНЛ.

Наши прогноз и ставка на эту встречу — 1Х. 0