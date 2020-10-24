«Боруссия» Д — «Шальке». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Бундеслиги 24 октября 2020 года

«Боруссия» Д
Дортмундская команда находится в тройке лидеров Бундеслиги. В четырех матчах «шмели» заработали 9 очков. Столько же баллов и у «Баварии», а от «РБ Лейпцига» этот коллектив отстает на 1 пункт.
На старте сезона «Боруссия» Д сыграла с «Дуйсбургом» в 1/32 финала Кубка Германии. На чужом поле черно-желтые раскатали представителей Третьей лиги (5:0).
В стартовом туре Бундеслиги подопечные Люсьена Фавра разгромили «Боруссию» М (3:0), а первое поражение в сезоне «шмели» потерпели в выездной встрече с «Аугсбургом» (0:2).
Еще один матч «Боруссия» Д проиграла «Баварии» в борьбе за Суперкубок (2:3). Чуть позже в Бундеслиге дортмундцы победили «Фрайбург» (4:0) и «Хоффенхайм» (1:0). В ЛЧ команда Фавра в Риме уступила «Лацио» (1:3).
«Шальке»
Футбольный клуб из Гельзенкирхена идет предпоследним в чемпионате. За четыре тура команда завоевала всего 1 очко и пропустила 16 голов, забив всего 2 мяча.
В первом туре «Шальке» на «Альянц Арене» был разгромлен «Баварией» (0:8). В следующем матче «горняки» в Бремене потерпели поражение от «Вердера» (1:3).
После двух провальных игр у «Шальке» сменился тренер. Вместо Вагнера командой пригласили управлять Мануэля Баума. Но при новом наставнике дела пока не стали лучше.
В первом матче под его крылом «Шальке» потерпел крупное поражение от «РБ Лейпцига» (0:4). В четвертом туре Бундеслиги синие расписали мировую с «Унионом» (1:1).
Прогноз и ставка
На победу «Боруссии» Д в грядущем дерби букмекеры предлагают поставить за 1.22, на ничью они дают коэффициент 7.10, а на победу «Шальке» — 15.0.
В последних очных матчах на «Сигнал Идуна Парк» зрители видели минимум 4 гола.
В битве с принципиальными и ослабшими соперниками дортмундцы проявят себя во всей красе впереди. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.68. 0