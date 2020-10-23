«Сассуоло» — «Торино». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Италии 23 октября 2020 года

В пятницу, 23 октября, «Сассуоло» в 5-м туре итальянской Серии А на стадионе «Мапеи» примет «Торино». Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Торино».

«Сассуоло»

«Сассуоло» минувший чемпионат Италии завершил на восьмой позиции, но от еврозоны коллектив отстал более, чем на десять очков.

В этом розыгрыше Серии А «нероверди» после четырех туров расположились на второй позиции в турнирной таблице, выиграв три встречи при одной ничьей.

Эта мировая состоялась еще на старте турнира дома с «Кальяри» (1:1), после чего дружина Роберто Де Дзерби выиграла последующие три игры, одолев по 4:1 в гостях «Специю» и в родных стенах «Кротоне», а также «Болонью» (4:3) в минувшем туре на выезде.

Календарь и таблица Серии А

За последних девять домашних матчей чемпионата, «Сассуоло» уступил только в двух из них, четыре раза праздновал успех и трижды играл вничью.

«Торино»

«Торино» в прошлом сезоне боролся за выживание, и успешно справился со своей задачей, заняв итоговое 15-е место, опередив зону вылета на пять очков.

В текущем первенстве у «быков» пока все плохо. Они проиграли все три проведенные встречи и засели на самом дне в турнирной таблице.

На старте турнира «бордовые» на выезде уступили «Фиорентине» со счетом 0:1, а затем на своей территории потерпели фиаско от «Аталанты» (2:4) и «Кальяри» (2:3).

Вне родных стен в рамках Серии А «Торино» не может праздновать викторию на протяжении 11 игр подряд, проиграв в этот период в девяти поединках.

В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними виктории с одинаковым счетом по 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сассуоло» предлагают — 1.60.

На викторию «Торино» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.74.

Оба коллектива не надежны в обороне, пропустив в каждом матче этого чемпионата. Наверняка в и грядущей встрече забьют обе команды, но т.к. игра пройдет на поле «Сассуоло» рекомендуем поставить — 1Х + обе забьют. 0