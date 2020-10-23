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    «Нероверди» закрепятся в лидерах Серии А?

    «Сассуоло» — «Торино». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Италии 23 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Торино»
    Роберто Де Дзерби
    В пятницу, 23 октября, «Сассуоло» в 5-м туре итальянской Серии А на стадионе «Мапеи» примет «Торино». Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на «Сассуоло» — «Торино».
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Октября 2020 года
    Сассуоло
  • Сассуоло
    •  Сассуоло 21:45 Торино Торино
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.60
  • 2
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    «Сассуоло»

    «Сассуоло» минувший чемпионат Италии завершил на восьмой позиции, но от еврозоны коллектив отстал более, чем на десять очков.

    В этом розыгрыше Серии А «нероверди» после четырех туров расположились на второй позиции в турнирной таблице, выиграв три встречи при одной ничьей.

    Эта мировая состоялась еще на старте турнира дома с «Кальяри» (1:1), после чего дружина Роберто Де Дзерби выиграла последующие три игры, одолев по 4:1 в гостях «Специю» и в родных стенах «Кротоне», а также «Болонью» (4:3) в минувшем туре на выезде.

    Календарь и таблица Серии А

    За последних девять домашних матчей чемпионата, «Сассуоло» уступил только в двух из них, четыре раза праздновал успех и трижды играл вничью.

    «Торино»

    «Торино» в прошлом сезоне боролся за выживание, и успешно справился со своей задачей, заняв итоговое 15-е место, опередив зону вылета на пять очков.

    В текущем первенстве у «быков» пока все плохо. Они проиграли все три проведенные встречи и засели на самом дне в турнирной таблице.

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    • На старте турнира «бордовые» на выезде уступили «Фиорентине» со счетом 0:1, а затем на своей территории потерпели фиаско от «Аталанты» (2:4) и «Кальяри» (2:3).

    Вне родных стен в рамках Серии А «Торино» не может праздновать викторию на протяжении 11 игр подряд, проиграв в этот период в девяти поединках.

    В минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними виктории с одинаковым счетом по 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сассуоло» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Торино» дают — 5.65, ничья оценена — в 4.74.

    Оба коллектива не надежны в обороне, пропустив в каждом матче этого чемпионата. Наверняка в и грядущей встрече забьют обе команды, но т.к. игра пройдет на поле «Сассуоло» рекомендуем поставить — 1Х + обе забьют. 0

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    «Сассуоло» — «Торино». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Италии 23 октября 2020 года. Прогноз на «Сассуоло» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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