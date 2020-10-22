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    Сколько очков римляне увезут из Швейцарии?

    «Янг Бойз» — «Рома». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Янг Бойз» — «Рома»
    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Янг Бойз» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Ванкдорф» 22 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Янг Бойз» — «Рома».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 22 Октября 2020 года
    Янг Бойз
  • Лига Европы. Группа A
    •  Янг Бойз 19:55 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Янг Бойз»

    Футбольная команда из Берна упустила свой шанс сыграть в Лиге чемпионов. В полуфинале швейцарский клуб потерпел крупное поражение от «Мидтьюлланна» (0:3).

    В швейцарской Суперлиге «Янг Бойз» принял участие в четырех матчах. В поединках домашнего первенства «пчелы» завоевали 8 очков. С разницей голов — 3:1 они идут восьмыми в таблице.

    В стартовом туре подопечные Герардо Сеоане принимали дома «Цюрих». На своем поле желто-черные были сильнее (2:1). А первая потеря баллов случилась в противостоянии со «Сьоном» (0:0).

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    Еще одну победу в швейцарском первенстве «Янг Бойз» добыл в битве с клубом «Вадуц» (1:0). А после паузы на матчи Лиги наций «пчелы» расписали мировую с «Серветтом» (0:0).

    «Рома»

    В минувшем сезоне Лиги Европы римская команда сумела дойти до 1/8 финала. А на этой стадии она всухую проиграла будущим триумфаторам турнира — «Севилье» (0:2).

    Перед стартом нового розыгрыша Серии А «Рома» приняла участие в трех товарищеских встречах. В двух первых красно-желтые победили «Самбенедеттезе» (4:2) и «Фрозиноне» (4:1).

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  • 19/10/2020

    • В последнем товарняке подопечные Паулу Фонсеки расписали мировую с «Кальяри» (2:2). А в дебютной встрече чемпионата римляне потерпели крупное поражение от «Вероны» (0:3).

    Затем на «Олимпико» «Рома» расписала мировую с «Ювентусом» (2:2). В октябре «волки» победили «Удинезе» (1:0) и «Беневенто» (5:2). В таблице Серии А команда занимает восьмое место.

    Прогноз и ставка

    На победу «Янг Бойз» букмекеры дают коэффициент 3.48, на ничью — 3.60, а на победу «Ромы» — 2.00.

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    Между собой эти команды еще не встречались ни разу. Швейцарцы идут без поражений с сентября, а «Рома» набрала уверенный ход лишь недавно.

    В гостях «волки» со своим мощным составом впереди справятся с хозяевами. Наши прогноз и ставка — победа «Ромы» с коэффициентом 2.00. 0

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