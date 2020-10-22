ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ренн» — «Краснодар»Заявка на евровесну. «Краснодар» проявил характер во Франции «Зенит» — «Брюгге»Залечь на дно после «Брюгге». «Зенит» сделал заявку на четвертое место в группе «Зенит» — «Брюгге»ЛЧ. «Зенит» проиграл «Брюгге», «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном»
  • 08:21
    • «Барселона» продлила контракты с тер Стегеном, Пике и еще двумя игроками
  • 07:22
    • Серж Гнабри заболел коронавирусом
  • 09:44
    • Дзюба: Мы, россияне, любим плохо начинать, создавать себе проблемы
  • 08:09
    • Юран возглавил «СКА-Хабаровск»
  • 07:58
    • Луиш Каштру: Могли бы спросить хотя бы что-то о «Шахтере»
  • 23:54
    • «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ренном»
  • 21:47
    • «Зенит» проиграл «Брюгге» в Петербурге
    Все новости спорта

    «Васко да Гама» прервет серию фиаско?

    «Васко да Гама» — «Коринтианс». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Бразилии 22 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Коринтианс»
    Игрок «Васко да Гама»
    22 октября в Рио-де-Жанейро на стадионе «Васко да Гама» одноименная команда примет «Коринтианс» в 18-м туре бразильской Серии А. Игра начнется в 03:30 по мск. Прогноз на «Васко да Гама» — «Коринтианс».

    «Васко да Гама»

    «Васко да Гама» после 15-ти сыгранных матчей имеет на своем счету 18 набранных баллов, которые позволяют команде идти на 15-й строке среди 20 участников, опережая зону вылета всего на два очка.

    Клуб из Рио-де-Жанейро сейчас переживает не лучшие времена. Коллектив не может победить в чемпионате в последних шести встречах, проиграв в последних четырех из них, забив в этих играх всего два гола при 11-ти пропущенных.

    Последняя виктория «великанов» в Серии А датирована 14 сентябрем, когда они в гостях переиграли со счетом 3:2 «Ботафаго», после того была лишь одна ничья и пять поражений.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах в этом чемпионате «Васко да Гама» выступает довольно-таки сносно, выиграв три встречи при двух мировых и двух фиаско, разница мячей — 8:6.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» имеет такое же количество набранных очков, но находится на строку ниже из-за немного худших дополнительных показателей.

    У клуба из города Сан-Паулу за последнее время немного лучшие показатели, чем у предстоящего противника. Коллектив за аналогичный отрезок смог раз победить, три раза сыграть вничью и дважды проиграть.

  • Трансферный дайджест. 13-19 октября
  • Усилится ли «Барселона» бомбардиром «Лиона», покинет ли «Реал» ветеран-защитник, переберется ли вингер «Спортинга» в РПЛ и другие трансферные новости последних дней
  • 19/10/2020

    • Виктория была добыта тур тому назад в гостях над «Атлетико Паранаэнсе» (1:0), после этого «мушкетеры» разгромно проиграли на своей арене одному из лидеров Серии А — «Фламенго» (1:5).

    Вне родных стен в текущей Серии А «Коринтианс» победил два раза, дважды сыграл вничью и пять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 8:11.

    В минувшем сезоне на поле «Васко да Гама» команды сыграли вничью (1:1), а в Сан-Паулу победу праздновал «Коринтианс» — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Васко да Гама» предлагают — 2.70.

    15 000ПолучитьКешбэк — уникальный бонус новичкам1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    На викторию «Коринтианса» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.10.

    Рискнем в этом матче поставить на то, что «Васко да Гама» прервет свою серию поражений. Наш прогноз на эту встречу — П1 с форой 0. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Велес — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Енисей — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Текстильщик Иваново — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сибирь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Барыс — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оренбург — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шинник — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Куньлунь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Чертаново — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧ
  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
    • 03:05 19/10/2020     Россия — Венгрия
  • Все устали. Сборная России так и не забила венграм
    • 03:06 15/10/2020     Юрген Клопп
  • «Ливерпуль» потерял былую неприступность
    • 02:47 18/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Васко да Гама» — «Коринтианс». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Бразилии 22 октября 2020 года. Прогноз на «Васко да Гама» — «Коринтианс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры