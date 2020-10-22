«Васко да Гама» — «Коринтианс». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Бразилии 22 октября 2020 года

22 октября в Рио-де-Жанейро на стадионе «Васко да Гама» одноименная команда примет «Коринтианс» в 18-м туре бразильской Серии А. Игра начнется в 03:30 по мск. Прогноз на «Васко да Гама» — «Коринтианс».

«Васко да Гама»

«Васко да Гама» после 15-ти сыгранных матчей имеет на своем счету 18 набранных баллов, которые позволяют команде идти на 15-й строке среди 20 участников, опережая зону вылета всего на два очка.

Клуб из Рио-де-Жанейро сейчас переживает не лучшие времена. Коллектив не может победить в чемпионате в последних шести встречах, проиграв в последних четырех из них, забив в этих играх всего два гола при 11-ти пропущенных.

Последняя виктория «великанов» в Серии А датирована 14 сентябрем, когда они в гостях переиграли со счетом 3:2 «Ботафаго», после того была лишь одна ничья и пять поражений.

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В родных стенах в этом чемпионате «Васко да Гама» выступает довольно-таки сносно, выиграв три встречи при двух мировых и двух фиаско, разница мячей — 8:6.

«Коринтианс»

«Коринтианс» имеет такое же количество набранных очков, но находится на строку ниже из-за немного худших дополнительных показателей.

У клуба из города Сан-Паулу за последнее время немного лучшие показатели, чем у предстоящего противника. Коллектив за аналогичный отрезок смог раз победить, три раза сыграть вничью и дважды проиграть.

Виктория была добыта тур тому назад в гостях над «Атлетико Паранаэнсе» (1:0), после этого «мушкетеры» разгромно проиграли на своей арене одному из лидеров Серии А — «Фламенго» (1:5).

Вне родных стен в текущей Серии А «Коринтианс» победил два раза, дважды сыграл вничью и пять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 8:11.

В минувшем сезоне на поле «Васко да Гама» команды сыграли вничью (1:1), а в Сан-Паулу победу праздновал «Коринтианс» — 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу «Васко да Гама» предлагают — 2.70.

На викторию «Коринтианса» дают — 2.85, ничья оценена — в 3.10.

Рискнем в этом матче поставить на то, что «Васко да Гама» прервет свою серию поражений. Наш прогноз на эту встречу — П1 с форой 0. 0