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    Заработает ли ПАОК три очка в домашней игре с киприотами?

    ПАОК — «Омония». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Омония»
    Димитрис Яннулис
    22 октября греческий ПАОК в Салониках на стадионе «Тумба» сыграет с кипрской «Омонией» в первом туре группового этапа Лиги Европы. Начало — в 19:55 по мск. Прогноз на ПАОК — «Омония».

    ПАОК

    ПАОК начал этот сезон в еврокубках в Лиги чемпионов, где стартовал со второго квалификационного раунда, как серебряный призер чемпионата Греции.

    На этом этапе «двуглавые орлы» справились на своем поле с турецким «Бешикташем» (3:1), затем настал черед португальской «Бенфики», которую также одолеть удалось в родных станах — 2:1.

    Однако в двухматчевом противостоянии в раунде плей-офф самого престижного еврокубка «черно-белые» дважды уступили «Краснодару» (по 1:2) и отправились бороздить Лигу Европы.

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    Во внутреннем первенстве, где прошло пять туров, ПАОК выиграл две игры при трех ничьих. В своей последней проведенной встрече он расписал выездную мировую с АЕКом (1:1).

    «Омония»

    «Омония», как чемпион Кипра прошлого сезона, также начала свою еврокомпанию в самом престижном турнире Европы, но с пути чемпионов и с первого раунда отбора.

    Первые два этапа клуб из Никосии прошел только по итогам экстра-тайма, одолев в гостях «Арарат-Армению» (1:0) и польскую «Легию» (2:0).

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    • На третьей стадии квалификации «зелено-белые» только в серии послематчевых пенальти выбили сербскую «Црвену Звезду», сыграв в основное и доп время 1:1. Однако перед самым групповым этапом ЛЧ они были остановлены греческим «Олимпиакосом», проиграв ему на выезде 0:2.

    После шести туров чемпионата Кипра «Омония» идет второй, выиграв четыре встречи при двух ничьих. На выходных она дома разгромила АЕЛ со счетом 3:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПАОКа предлагают — 1.81.

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    На викторию «Омонии» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.90.

    Прогнозируем, что в родных стенах вице-чемпион Греции сможет добыть три очка в игре с чемпионом Кипра. Наша ставка на эту игру — П1. 0

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