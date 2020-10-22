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    Как «Дандолк» дебютирует в Лиге Европы?

    «Дандолк» — «Мольде». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Дандолк» — «Мольде»
    «Мольде» сыграет в ЛЕ после вылета из Лиги чемпионов
    22 октября в первом туре группового этапа Лиги Европы ирландский «Дандолк» на своем поле сыграет с норвежским «Мольде». Стартовый свисток будет дан в 19:55 по мск. Прогноз на «Дандолк» — «Мольде».
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 22 Октября 2020 года
    Дандолк
  • Лига Европы. Группа B
    •  Дандолк 19:55 Мольде Мольде
  • Лига Европы. Группа B
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.75
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.55
  • Ставка!
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    «Дандолк»

    «Дандолк» начал своей еврокубковый путь в этом сезоне в Лиге чемпионов, где на первом же этапе был разгромлен в Словении клубом «Целе» со счетом 0:3.

    Переместившись рангом ниже «белые лилии» сперва обыграли «Интер» из Андорры (1:0) в гостях, а затем только по пенальти прошли молдавский «Шериф» (1:1, пен. 5:3), также играя на выезде.

    В раунде плей-офф Лиги Европы ирландский коллектив переиграл дома «КИ Клаксвик» (3:1) и впервые в истории вышел в групповой раунд турнира.

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    Во внутреннем первенстве коллектив, который не проигрывает уже пять матчей, расположился на третьем месте. Но от лидера чемпионата отстает на 13 очков.

    «Мольде»

    «Мольде» также стартовал в Лиге чемпионов, но там он преодолел три этапа квалификации.

    Начали эту компании «сине-белые» с домашней крупной победы над финским КуПС (5:0), после чего в гостях одолели словенский «Целе» (2:1).

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    • Во 2-м раунде отбора они только в серии пенальти переиграли азербайджанский «Карабах» на выезде (0:0, пен 6:5).

    В раунде плей-офф клуб, который занимает вторую строчку в норвежской лиге, был близок к выходу в групповой этап, но по сумме двух поединков со счетом 3:3 пропустил дальше «Ференцварош».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Мольде» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,25. 0

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    «Дандолк» — «Мольде». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года. Прогноз на «Дандолк» — «Мольде». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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