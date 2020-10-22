«Дандолк» — «Мольде». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

22 октября в первом туре группового этапа Лиги Европы ирландский «Дандолк» на своем поле сыграет с норвежским «Мольде». Стартовый свисток будет дан в 19:55 по мск. Прогноз на «Дандолк» — «Мольде».

«Дандолк»

«Дандолк» начал своей еврокубковый путь в этом сезоне в Лиге чемпионов, где на первом же этапе был разгромлен в Словении клубом «Целе» со счетом 0:3.

Переместившись рангом ниже «белые лилии» сперва обыграли «Интер» из Андорры (1:0) в гостях, а затем только по пенальти прошли молдавский «Шериф» (1:1, пен. 5:3), также играя на выезде.

В раунде плей-офф Лиги Европы ирландский коллектив переиграл дома «КИ Клаксвик» (3:1) и впервые в истории вышел в групповой раунд турнира.

Все прогнозы на Лигу Европы

Во внутреннем первенстве коллектив, который не проигрывает уже пять матчей, расположился на третьем месте. Но от лидера чемпионата отстает на 13 очков.

«Мольде»

«Мольде» также стартовал в Лиге чемпионов, но там он преодолел три этапа квалификации.

Начали эту компании «сине-белые» с домашней крупной победы над финским КуПС (5:0), после чего в гостях одолели словенский «Целе» (2:1).

Во 2-м раунде отбора они только в серии пенальти переиграли азербайджанский «Карабах» на выезде (0:0, пен 6:5).

В раунде плей-офф клуб, который занимает вторую строчку в норвежской лиге, был близок к выходу в групповой этап, но по сумме двух поединков со счетом 3:3 пропустил дальше «Ференцварош».

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка на матч — «Мольде» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,25. 0