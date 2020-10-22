«Дандолк» — «Мольде». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

«Дандолк»
«Дандолк» начал своей еврокубковый путь в этом сезоне в Лиге чемпионов, где на первом же этапе был разгромлен в Словении клубом «Целе» со счетом 0:3.
Переместившись рангом ниже «белые лилии» сперва обыграли «Интер» из Андорры (1:0) в гостях, а затем только по пенальти прошли молдавский «Шериф» (1:1, пен. 5:3), также играя на выезде.
В раунде плей-офф Лиги Европы ирландский коллектив переиграл дома «КИ Клаксвик» (3:1) и впервые в истории вышел в групповой раунд турнира.
Во внутреннем первенстве коллектив, который не проигрывает уже пять матчей, расположился на третьем месте. Но от лидера чемпионата отстает на 13 очков.
«Мольде»
«Мольде» также стартовал в Лиге чемпионов, но там он преодолел три этапа квалификации.
Начали эту компании «сине-белые» с домашней крупной победы над финским КуПС (5:0), после чего в гостях одолели словенский «Целе» (2:1).
Во 2-м раунде отбора они только в серии пенальти переиграли азербайджанский «Карабах» на выезде (0:0, пен 6:5).
В раунде плей-офф клуб, который занимает вторую строчку в норвежской лиге, был близок к выходу в групповой этап, но по сумме двух поединков со счетом 3:3 пропустил дальше «Ференцварош».
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.
Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка на матч — «Мольде» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,25. 0