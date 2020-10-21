«Чертаново» — «Уфа». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года

В среду, 21 октября, московский клуб «Чертаново» дома сыграет с «Уфой» в третьем туре группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 18:00 по мск. Прогноз на «Чертаново» — «Уфа».

«Чертаново»

«Чертаново», выступающий в первой российской лиги, после 16 туров идет там в зоне вылета, на 18 месте, имея в своей копилке лишь 14 очков. От безопасной строки клуб отстает на четыре балла.

В своей последней проведенной игре «чертята» были в дерби разгромлены «Велесом» со счетом 0:3, а перед этим они выиграли две встречи, одолев крепкие «Краснодар-2» (1:0) и «Балтику» (2:1).

Москвичи текущей розыгрыш Кубка России начали с квалификации, где минимально смогли одолеть в Тольятти местный «Акрон» со счетом 1:0.

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На групповом этапе кубкового соревнования «Чертаново» не смог справиться с второлиговым «Ленинградцем», проиграв ему в серии послематчевых пенальти (0:0, пен. 5:6).

«Уфа»

«Уфа» в этом сезоне выступает не лучшим образом. После трети розыгрыша РПЛ коллектив набрал всего шесть очков и идет в зоне вылета, проигрывая уже пять пунктов безопасной позиции.

На прошедших выходных башкирский клуб минимально уступил в Москве «Локомотиву» (0:1). Эта игра стала уже пятой, в которой уфимцы не смогли забить. В этих играх они четыре раза проиграли и раз сыграли вничью.

Мировая была добыта в гостевой игре с главным аутсайдером РПЛ — волгоградским «Ротором», сыграв 0:0.

В кубковом розыгрыше на групповом этапе «Уфа» выиграла свой проведенный матч, обыграв на выезде «Ленинградец» (1:0), представляющий ПФЛ.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Уфы» предлагают — 1.40.

На викторию «Чертаново» дают — 7.40, ничья оценена — в 4.25.

В поединке аутсайдеров РПЛ и ФНЛ ставим на представителей элиты. Однако учитывая проблемы уфимцев в атаке, не думаем, что они способны много забить, даже такому сопернику.

Наша прогноз на эту встречу — П2 + ТМ 2,5. 0