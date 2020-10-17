«Спортинг» — «Порту». Прогноз (к. 2.27) и ставки на чемпионат Португалии 17 октября 2020 года

Лиссабонский «Спортинг» встретится на своем поле с «Порту» в рамках четвертого тура чемпионата Португалии. Матч состоится 17 сентября в Лиссабоне, начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Спортинг» — «Порту».

«Спортинг»

Несмотря на кадровые проблемы, новый чемпионат «Спортинг» начал с двух побед. При этом в обоих случаях лиссабонский клуб выиграл в гостях.

В первом матче «Спортинг» одержал победу над «Пасуш де Феррейра», а потом обыграл «Портимоненше». В общей сложности команда Эмануэля Ферро забила четыре мяча и ни разу не пропустила.

Параллельно «Спортинг» также пытался попасть в групповой этап Лиги Европы. И вот здесь лиссабонский клуб постигла неудача.

Все прогнозы на футбол

После победы над шотландским «Абердином» в следующем раунде «Спортинг» с треском уступил на своем поле австрийскому ЛАСК (1:4).

«Порту»

Тем временем «Порту» уже успел потерять очки в новом чемпионате. В третьем туре «драконы» сенсационно проиграли на своем поле «Маритиму» со счетом 2:3.

Результат действительно очень неожиданный, поскольку в первом туре «Порту» легко выиграл у «Браги», а затем разнес «Боавишту» в гостях.

Стоит при этом отметить, что «Порту» в трех первых турах забил 10 мячей, а пропустил — трижды.

Прогноз и ставка

На победу «Спортинга» в предстоящем матче можно поставить за 3.86, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а на «Порту» — за 2.14.

Никто не отрицает, что «Порту» является фаворитом, однако недавняя осечка действующего чемпиона в игре со скромным «Маритиму» заставляет задуматься. К тому же, «Порту» всего сложно играть против «Спортинга», особенно в Лиссабоне.

Поэтому ставка на исход, пожалуй, не лучшая идея. Оптимальным вариантом станет ставка на голы — например, на тотал больше 2,5 за 2.27. Обе команды любят атаковать, поэтому вполне логично рассчитывать на результативный матч.

Ну и, наверное, можно рискнуть — ставка на индивидуальный тотал «Спортинга» больше 1.,0 за 2.26. Хотя на самом деле это вариант с подстраховкой. 0