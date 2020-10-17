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    Вернется ли «Вольфсбург» на победный путь?

    «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз (2.50) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 17 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Вольфсбург»
    «Вольфсбург» пока не выигрывал в нынешней Бундеслиге
    В субботу, 17 октября, «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «Вольфсбург» в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Боруссия Парк», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Октября 2020 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 21:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.15
  • Ставка!
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    «Боруссия» М

    Сезон 2019/2020 «Боруссия» Менхенгладбах завершил на 4 позиции, набрав 65 баллов. В новом сезоне эта команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

    В ходе предсезонки подопечные Марко Розе одолели «Верль» (4:0), «Дуйсбург» (4:0) и «Падерборн» (2:0). А 27 августа «Гладбах» потерпел поражение от «Гройтер Фюрт» (0:2).

    В двух стартовых турах новой кампании Бундеслиги «Жеребцы» проиграли дортмундской «Боруссии» (0:3) на выезде и разошлись миром с «Унион Берлин» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Первая победа в Бундеслиге нового сезона была одержана в предыдущем матче, выиграв в рейнском дерби над «Кельном» (3:1), благодаря чему занимает 11 место с четырьмя очками.

    «Вольфсбург»

    В новом сезоне «Вольфсбург» уже провел семь поединков. Сперва он разгромил в Кубке Германии на выезде низшелиговый клуб «Фюрстенвальде» — 4:1.

    В еще одной игре он клуб разгромил албанский «Кукеси» (4:0) на выезде, а в третьем туре коллектив обыграл «Десну» 2:0.

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    • В Бундеслиге «Волки» пока не знают побед по итогам четырех туров, поэтому занимают 15 место с отрывом в три очка от зоны вылета.

    Во всех стартовых матчах чемпионата Германии клуб сыграл вничью — с «Байером» (0:0), «Фрайбургом» (1:1) и «Аугсбургом» (0:0).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка на матч — «Боруссия» Гладбах выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,50. 0

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    «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз (2.50) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 17 октября 2020 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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