«Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз (2.50) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 17 октября 2020 года

В субботу, 17 октября, «Боруссия» Менхенгладбах на своем поле примет «Вольфсбург» в рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Боруссия Парк», начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Вольфсбург».

«Боруссия» М

Сезон 2019/2020 «Боруссия» Менхенгладбах завершил на 4 позиции, набрав 65 баллов. В новом сезоне эта команда сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

В ходе предсезонки подопечные Марко Розе одолели «Верль» (4:0), «Дуйсбург» (4:0) и «Падерборн» (2:0). А 27 августа «Гладбах» потерпел поражение от «Гройтер Фюрт» (0:2).

В двух стартовых турах новой кампании Бундеслиги «Жеребцы» проиграли дортмундской «Боруссии» (0:3) на выезде и разошлись миром с «Унион Берлин» (1:1).

Все прогнозы на Бундеслигу

Первая победа в Бундеслиге нового сезона была одержана в предыдущем матче, выиграв в рейнском дерби над «Кельном» (3:1), благодаря чему занимает 11 место с четырьмя очками.

«Вольфсбург»

В новом сезоне «Вольфсбург» уже провел семь поединков. Сперва он разгромил в Кубке Германии на выезде низшелиговый клуб «Фюрстенвальде» — 4:1.

В еще одной игре он клуб разгромил албанский «Кукеси» (4:0) на выезде, а в третьем туре коллектив обыграл «Десну» 2:0.

В Бундеслиге «Волки» пока не знают побед по итогам четырех туров, поэтому занимают 15 место с отрывом в три очка от зоны вылета.

Во всех стартовых матчах чемпионата Германии клуб сыграл вничью — с «Байером» (0:0), «Фрайбургом» (1:1) и «Аугсбургом» (0:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка на матч — «Боруссия» Гладбах выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,50. 0