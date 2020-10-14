Литва — Албания. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч футбольной Лиги наций 14 октября 2020 года

В среду, 14 октября, сборная Литвы на своем поле примет команду Албании в рамках Лиги наций. Встреча лиги C группы 4, которая пройдет в Вильнюсе, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на Литва — Албания.

Литва

Литовская футбольная команда играет в Группе 4 Лиги С. В этом квартете все сборные добыли по одной победе и ничьей, но из-за худшей разницы голов находится на последнем месте.

На старте нового розыгрыша Лиги наций Литва в Вильнюсе принимала Казахстан. На своем поле хозяева потерпели поражение (0:2).

Затем подопечные Валдаса Урбонаса в гостях победили Албанию (1:0). В прошлом туре они разошлись миром с Белоруссией (2:2) дома.

Все прогнозы на Лигу наций

А 7 октября эта команда провела товарищеский поединок с Эстонией, в котором оказалась сильнее (3:1).

Албания

В трех последних матчах квалификации к Евро в прошлом году сборная Албании по разу победила, проиграла и скатала ничейку.

Сперва «горные орлы» разгромили Молдову (4:0), затем они расписали мировую с Андоррой (2:2) и потерпели поражение от Франции (0:2).

А в Лиге наций команда Албании находится сейчас на втором месте с четырьмя очками на счету. В Группе 4 каждая сборная победила по разу.

Свой матч Албания выиграла 4 сентября, одержав верх над сборной Белоруссии (2:0), затем «орлы» уступили Литве (0:1) и разошлись миром с Казахстаном (0:0) в гостях.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 2,90.

Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют без ничьей за 3,10. 0