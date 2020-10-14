Италия — Нидерланды. Прогноз (к. 2.26) и ставки на Лигу наций 14 октября

Сборная Италии сыграет на своем поле с Нидерландами в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций. Матч состоится 14 октября в Бергамо, начало — в 21:45 мск. Прогноз на Италия — Нидерланды.

Италия

Сборная Италии возглавляет свою группу после трех туров. «Скуадра Адзурра» до сих пор ни разу не проиграла, набрав пять очков.

Правда, в трех матчах у итальянцев только одна победа. В начале сентября Италия выиграла в гостях у Нидерландов со счетом 1:0. До этого была ничья с Боснией (1:1), а после — мировая с Польшей (0:0).

На прошлой неделе команда Роберто Манчини провела товарищеский матч с Молдовой, в котором выиграла со счетом 6:0.

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Сборная Италии не проигрывает 15 официальных матчей подряд, до рекорда осталось две игры.

Нидерланды

Опасения за будущее сборной Нидерландов после ухода из команды Роналда Кумана оказались не напрасными. Осенью голландцы одержали только одну победу и забили всего лишь один мяч. Так выглядит настоящая футбольная катастрофа. Утешать же может только тот факт, что все это происходит сейчас, а не на чемпионате Европы, например.

В начале сентября Нидерланды с трудом выиграли у Польши (1:0), после чего провалили три матча кряду.

Самый неприятный результат — домашнее поражение от Италии, которая грамотно сыграла, прежде всего, тактически, полностью сломав план соперника.

Дальше было поражение от Мексики в товарищеском матче. В этой игре состоялся дебют Франка де Бура на посту главного тренера сборной Нидерландов. По всей видимости, «оранжевых» ждут тяжелые времена.

А в минувшие выходные Нидерланды не смогли выиграть у Боснии — всего лишь ничья 0:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу Италии за 2.29, на ничью за 3.62, а на Нидерланды — за 3.46.

Набравшая сумасшедший ход Италия, скорее всего, снова выиграет у загрустившей сборной Нидерландов. Сложно пока однозначно сказать, что не так, что происходит с голландцами, но все видят, что у команды нет игры.

Сильно рисковать никто не будет, это матч топ-сборных, которые между собой редко устраивают голевые феерии.

Поэтому ставка — победа Италии или ничья + тотал матча меньше 2,5 за 2.26. Если голландцы сильно постараются, то, возможно, сыграют вничью, но наши симпатии на стороне Италии. 0