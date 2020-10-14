Эстония — Армения. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги наций 14 октября 2020 года

В четвертом туре Лиги наций сборная Эстонии примет сборную Армении на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллине. Игра состоится 14 октября в 21:45 по мск. Прогноз на Эстония — Армения.

Эстония

Эстонцы пока что не одержали ни одной победы. Они идут на последнем месте в своем квартете, имея одно набранное очко после двух поражений и ничьи.

Сборная Эстонии набрала очко в игре против Северной Македонии. Это было в третьем туре. Там игра закончилась результативно — со счетом 3:3.

Два поражения команда потерпела от Армении (0:2) и Грузии (0:1). Также стоит отметить фиаско 7 октября в рамках контрольного поединка с Латвией (1:3).

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Хозяева не побеждают 12 поединков подряд. В четырех из пяти матчей команда терпела неудачу.

Армения

Армения имеет шансы выбиться в лидеры, если сложатся удачно обстоятельства. У гостей 4 очка, тогда как у лидера группы на на балл больше. Армяне не уступают в этом розыгрыше уже вторую встречу.

В первом туре команда проиграла Северной Македонии 1:2. После этого у себя дома гости обыграли Эстонию 2:0. 11 октября «красные» пропустили от Грузии 2 мяча, сыграв с соперником в результативную ничью.

Армяне проиграли три последних выездных матча, пропуская в каждом не менее двух голов. В целом у команды всего одна победа за шесть сыгранных матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают такие коэффициенты на победу: 4.10 на Эстонию и 2.10 на Армению. Ничья оценивается коэффициентом 3.05.

Армяне могут перескочить оппонентов, выйдя в лидеры группы, но для этого нужно гарантированно брать 3 очка. И в принципе, эстонцы — единственная команда, в матче с которой «красные» набрали 3 пункта впервые за долгое время.

Обе команды много пропустили в третьем туре. В прошлой игре матч был близок к показателю в 2.5 гола. Мы ставим на тотал больше 2.0 за 1.90. 0