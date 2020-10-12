ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Сезон скандалов, отставок и обманутых ожиданий Пеп Гвардиола«Юнайтед» и «Сити» выглядят уязвимыми. Что не так с грандами?
  • 23:52
    • Германия на выезде обыграла Украину
  • 23:44
    • Гол Оярсабаля принес Испании победу над Швейцарией
  • 23:06
    • Роналду — самый высокооплачиваемый игрок Серии А
  • 17:40
    • Швентек — победительница «Ролан Гаррос»
  • 21:27
    • Ансу Фати снова в старте испанской сборной
  • 21:20
    • Гнабри в атаке Германии на матч с Украиной
  • 17:31
    • Валиева — лучшая в короткой программе на этапе Кубка России в Москве
    Все новости спорта

    Вернется ли «Даллас» на победный путь?

    «Даллас» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Миннесота Юнайтед»
    «Даллас» занимает шестое место
    В рамках регулярного чемпионата МЛС «Даллас» примет на «Миннесота Юнайтед». Игра состоится 12 октября в 03:30 по мск. Прогноз на «Даллас» — «Миннесота Юнайтед».
    ×
    Футбол. США. MLS 12 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
    •

    «Даллас»

    По итогам 15 поединков «Даллас» идет на шестом месте. У команды 21 балл, что позволяет ей находиться в середине таблицы.

    После неудачного старта в чемпионате техасцам удалось поправиться свое положение. Это получилось благодаря четырем победам в шести матчах.

    Тем не менее, в четырех последующих поединках франчайз не знает побед. Эта серия не завершилась до сих пор.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлой игре «Даллас» проиграл в дерби «Хьюстон Динамо» (0:2).

    «Миннесота Юнайтед»

    «Миннесота» — четвертая в своей Западной конференции. Гости набрали 23 очка в 16 турах. Им в позапрошлом матче удалось прервать безвыигрышную серию, которая длилась 4 встречи.

    Что касается голов, то команда и забивает достаточно, и пропускает немало. За проведенный отрезок сезона коллектив забил 26 мячей и пропустил 21 раз.

  • Последний шанс Тухеля. Тренер ведет войну с Леонардо
  • Даже при самом позитивном сценарии немецкий специалист проработает в Париже до следующего лета
  • 09/10/2020

    • Из последних результатов можно выделить ничью с «Хьюстон Динамо» (2:2), поражение от «Коламбуса» (1:2), нулевую в игре с «Реал Солт-Лейк», победу над «Цинциннати» 2:0 и ничью с «Нэшвиллом».

    «Миннесота» не смогла выиграть семь выездных поединков. В пяти из них команда терпела поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья оценивается в 3,70.

    Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов за 2,20. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.90
  • Прогноз на матч Ванкувер — Реал Солт-Лейк
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Джокович — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ирландия — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Казахстан — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Англия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хорватия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Армения — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Литва — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Эстония — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Финляндия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвегия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь мячей
  • Разгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам
    • 07:23 05/10/2020     УЕФА создает новый турнир
  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
    • 02:59 07/10/2020     Россия — Швеция
  • Неудобные шведы и аморфный Дзюба. Дебютный гол Соболева не спас Россию от поражения
    • 01:30 09/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Даллас» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года. Прогноз на «Даллас» — «Миннесота Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры