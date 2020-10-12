«Даллас» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года

«Даллас»
По итогам 15 поединков «Даллас» идет на шестом месте. У команды 21 балл, что позволяет ей находиться в середине таблицы.
После неудачного старта в чемпионате техасцам удалось поправиться свое положение. Это получилось благодаря четырем победам в шести матчах.
Тем не менее, в четырех последующих поединках франчайз не знает побед. Эта серия не завершилась до сих пор.
В прошлой игре «Даллас» проиграл в дерби «Хьюстон Динамо» (0:2).
«Миннесота Юнайтед»
«Миннесота» — четвертая в своей Западной конференции. Гости набрали 23 очка в 16 турах. Им в позапрошлом матче удалось прервать безвыигрышную серию, которая длилась 4 встречи.
Что касается голов, то команда и забивает достаточно, и пропускает немало. За проведенный отрезок сезона коллектив забил 26 мячей и пропустил 21 раз.
Из последних результатов можно выделить ничью с «Хьюстон Динамо» (2:2), поражение от «Коламбуса» (1:2), нулевую в игре с «Реал Солт-Лейк», победу над «Цинциннати» 2:0 и ничью с «Нэшвиллом».
«Миннесота» не смогла выиграть семь выездных поединков. В пяти из них команда терпела поражение.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.
Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья оценивается в 3,70.
Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов за 2,20. 0