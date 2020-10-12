«Даллас» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч МЛС 12 октября 2020 года

В рамках регулярного чемпионата МЛС «Даллас» примет на «Миннесота Юнайтед». Игра состоится 12 октября в 03:30 по мск. Прогноз на «Даллас» — «Миннесота Юнайтед».

«Даллас»

По итогам 15 поединков «Даллас» идет на шестом месте. У команды 21 балл, что позволяет ей находиться в середине таблицы.

После неудачного старта в чемпионате техасцам удалось поправиться свое положение. Это получилось благодаря четырем победам в шести матчах.

Тем не менее, в четырех последующих поединках франчайз не знает побед. Эта серия не завершилась до сих пор.

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В прошлой игре «Даллас» проиграл в дерби «Хьюстон Динамо» (0:2).

«Миннесота Юнайтед»

«Миннесота» — четвертая в своей Западной конференции. Гости набрали 23 очка в 16 турах. Им в позапрошлом матче удалось прервать безвыигрышную серию, которая длилась 4 встречи.

Что касается голов, то команда и забивает достаточно, и пропускает немало. За проведенный отрезок сезона коллектив забил 26 мячей и пропустил 21 раз.

Из последних результатов можно выделить ничью с «Хьюстон Динамо» (2:2), поражение от «Коламбуса» (1:2), нулевую в игре с «Реал Солт-Лейк», победу над «Цинциннати» 2:0 и ничью с «Нэшвиллом».

«Миннесота» не смогла выиграть семь выездных поединков. В пяти из них команда терпела поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,00.

Успех гостей оценивается в 3,40, тогда как ничья оценивается в 3,70.

Прогноз и ставка на матч — тотал меньше 2,5 голов за 2,20. 0