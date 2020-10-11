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    Удержит ли Греция лидерство в группе?

    Греция — Молдавия. Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Греция — Молдавия
    Греция — лидер в своей группе Лиги наций
    В третьем туре Лиги наций сборная Греции будет принимать сборную Молдавии в матче Лиги C. Игра пройдет на стадионе «Спирос Луис» 11 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Греция — Молдавия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 11 Октября 2020 года
    Греция
  • Афины
    •  Греция 21:45 Молдавия Молдавия
  • Евро-2020. Квалификация. Группа H
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.23
  • X
  • 5.55
  • 2
  • 16.50
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    Греция

    Национальная команда Греции провалила два последних турнира. В прошлом сезоне Лиги наций она заняла третье место в группе с Финляндией, Венгрией и Эстонией.

    Квалификацию к чемпионату Европы 2020 года «эллины» также провели неудачно, заняв третье место в группе, оказавшись ниже Италии и Финляндии, опередив Боснию, Армению и Лихтенштейн.

    За всю турнирную дистанцию отбора к Евро греки смогли одержать четыре победных результата, дважды сыграли вничью и четырежды терпели фиаско.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В новом розыгрыше Лиги наций сборная Греции стартовала с выездной мировой со Словенией, сыграв 0:0. Во втором туре балканцы победили на выезде Косово (2:1), благодаря чему лидирует в группе, опережая словенцем по разнице мячей.

    Молдавия

    Национальная команда Молдавии смогла добыть лишь одну викторию в последних проведенных 17 встречах. Это событие произошло в июне 2019 года, когда дома была повержена Андорра (1:0) в отборе к Евро-2020.

    В том отборочном турнире этот успех оказался единственным для команды. Остальные девять игр она проиграла. Общая разница мячей составила 4:26.

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    • В новом году молдаване провели три поединка. Еще до пандемии они проиграли в товарняке 0:1 Швеции в гостях.

    А в прошлом месяце в новом розыгрыше Лиги наций Молдавия дома сыграла вничью 1:1 с Косово, а также минимально проиграла на выезде Словении — 0:1.

    На днях сборная потерпела разгром на выезде от Италии со счетом 0:6.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,22.

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    Успех гостей оценивается в 15,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Прогноз и ставка на матч — Греция выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,15. 0

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    Греция — Молдавия. Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч Лиги наций 11 октября 2020 года. Прогноз на Греция — Молдавия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
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