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    Сколько забьет «Фламенго» в ворота «Васко да Гама»?

    «Васко да Гама» — «Фламенго». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Серии А 10 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Фламенго»
    В 15-м туре бразильской Серии А «Васко да Гама» примет «Фламенго» на одноименном стадионе в Рио-де-Жанейро. Начало поединка в 23:00 по мск 10-го октября. Прогноз на «Васко да Гама» — «Фламенго».

    «Васко да Гама»

    «Команда перелома» находится на 10-м месте в турнирной таблице. Всего 3 пункта отделяют хозяев от зоны квалификации Кубка Либертадорес. Сейчас «Васко да Гама» имеет 18 пунктов по итогам 13 туров.

    Клуб идет на 4-матчевой серии без побед — 3 поражения и одна ничья. В прошлых турах коллектив проиграл «Баие» 0:3 и «Атлетико Минейро» 1:4. Также была ничья с «Брагантино» 1:1. Последнюю победу «Васко» одержал в гостях у «Ботафого» со счетом 3:2.

    «Васко да Гама» побеждал лишь в одном из пяти последних домашних поединков. В четырех из этих матчей тотал был меньше 2.5.

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    В чемпионате по домашней статистике команда находится на первых местах по надежности обороны. В домашних стенах она пропустила всего 4 мяча в 6 играх, а это один из лучших результатов.

    «Фламенго»

    «Фламенго» имеет 24 очка, опережая «Сан-Паулу» на один пункт, что позволяет команде занимать второе место в таблице. Гости выиграли чуть больше, чем в половине встреч и при этом являются одним из самых забиваемых коллективов лиги — 20 голов в 13 играх.

    «Красно-черные» победили в последних двух турах. Они отпраздновали успех в играх против «Спорт Ресифи» (3:0) и «Атлетико Паранаэнсе» (3:1). Также отметим, что клуб участвует в Кубке Либертадорес и в рамках 5-го тура команда разгромила «Индепендьенте» со счетом 4:0.

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    • Беспроигрышная серия «стервятников» составляет 5 поединков, при этом в четырех из них они праздновали победу.

    «Фламенго» набрал 13 очков в семи выездных матчах чемпионата — больше, чем любая другая команда Серии А.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 6.60 на победу хозяев, 1.49 на победу гостей и 4.30 на ничью.

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    «Васко да Гама» не выигрывает у этого соперника с апреля 2016 года. «Фламенго» победил в трех из четырех последних очных матчей — 1:0, 4:1, 4:4 и 2:0.

    «Васко» пропустил 7 мячей за два поединка, тогда как «красно-черные» забивали не менее трех голов в последних трех играх. Ставим на ИТ 2 больше 1.5 за 1.66. 0

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    «Васко да Гама» — «Фламенго». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Серии А 10 октября 2020 года. Прогноз на «Васко да Гама» — «Фламенго». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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