«Нью-Инглэнд Революшн» — «Торонто». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч МЛС 8 октября 2020 года

8 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Инглэнд Революшн» на своем поле сыграет с «Торонто». Игра начнется в 02:30 по мск. Прогноз на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Торонто».

«Нью-Инглэнд Революшн»

«Нью-Инглэнд Революшн» с 22 набранными очками после 15 сыгранных туров идет на шестом месте в Восточной конференции, опережая на два очка ближайшего преследователя.

Бостонцы не проигрывают уже на протяжении четырех матчей в регулярке, сыграв в этот период дважды вничью и выиграв два поединка.

Одолеть удалось в этом отрезке дома 3:1 «Монреаль» и 2:0 в гостях «ДС Юнайтед», мировые были по 0:0 в родных стенах с «Нью-Йорк Сити» и «Нэшвиллом».

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В родных стенах «Нью-Инглэнд Революшн» в текущем первенстве победил лишь в одном поединке, пять раз сыграл вничью и раз потерпел фиаско, разница мячей — 5:5.

«Торонто»

«Торонто» в этой же конференции идет на второй позиции, имея в своей копилке 31 балл, уступая первой строке только по разнице мячей.

Канадцы не знают горечи поражений в чемпионате в пяти поединках подряд, выиграв в этом отрезке четыре игры и раз поделив очки с оппонентом, три тура тому назад в гостях с «ДС Юнайтед».

Победить удалось на выезде 2:1 «Монреаль» и 1:0 «Нью-Йорк Сити», а также «Коламбус» (3:1) и «Филадельфию» (2:1) на своей территории.

«Торонто» в текущем первенстве в гостях потерпел лишь одно фиаско, четыре матча выиграл и дважды сыграл вничью, разница мячей — 14:11.

В текущем чемпионате на поле «Торонто» коллективы расписали мировую со счетом 0:0, в прошлом сезоне канадцы дома победили (3:2), а в Бостоне была ничья — 1:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нью-Инглэнд Революшн» — 2.57, победа «Торонто» — 2.75, ничья — 3.64.

В родных стенах «Нью-Инглэнд Революшн» не проигрывает «Торонто» в последних десяти встречах. Прогнозируем, что и на этот раз бостонцы не будут повержены дома.

Ставим в этом матче — 1Х. 0