ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ПартиТрансферный дайджест. 29 сентября — 5 октября «Севилья» Лопетеги может побороться за чемпионство«Севилья» — топ команда, «Барселона» — пока нет Маркус РашфордКавани здесь не поможет. В «Манчестер Юнайтед» полный беспорядок
  • 22:52
    • Защитник «Локомотива» заболел коронавирусом
  • 22:20
    • Шварцман обыграл Тима и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • 21:45
    • ЦСКА обыграло «Динамо» в московском дерби
  • 15:37
    • «Зенит» объявил о переходе Вендела
  • 18:42
    • Зе Луиш перешел в «Локомотив»
  • 17:33
    • Названа дата возможного старта нового сезона НХЛ
  • 17:10
    • Стал известен рейтинг сильнейших защитников NHL 21
    Все новости спорта

    Бостонцы продолжат дома удачно играть с «Торонто»?

    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Торонто». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч МЛС 8 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Торонто»
    Густаво Боу
    8 октября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Инглэнд Революшн» на своем поле сыграет с «Торонто». Игра начнется в 02:30 по мск. Прогноз на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Торонто».

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    «Нью-Инглэнд Революшн» с 22 набранными очками после 15 сыгранных туров идет на шестом месте в Восточной конференции, опережая на два очка ближайшего преследователя.

    Бостонцы не проигрывают уже на протяжении четырех матчей в регулярке, сыграв в этот период дважды вничью и выиграв два поединка.

    Одолеть удалось в этом отрезке дома 3:1 «Монреаль» и 2:0 в гостях «ДС Юнайтед», мировые были по 0:0 в родных стенах с «Нью-Йорк Сити» и «Нэшвиллом».

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Нью-Инглэнд Революшн» в текущем первенстве победил лишь в одном поединке, пять раз сыграл вничью и раз потерпел фиаско, разница мячей — 5:5.

    «Торонто»

    «Торонто» в этой же конференции идет на второй позиции, имея в своей копилке 31 балл, уступая первой строке только по разнице мячей.

    Канадцы не знают горечи поражений в чемпионате в пяти поединках подряд, выиграв в этом отрезке четыре игры и раз поделив очки с оппонентом, три тура тому назад в гостях с «ДС Юнайтед».

  • Разгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам
  • Реакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль»
  • 05/10/2020

    • Победить удалось на выезде 2:1 «Монреаль» и 1:0 «Нью-Йорк Сити», а также «Коламбус» (3:1) и «Филадельфию» (2:1) на своей территории.

    «Торонто» в текущем первенстве в гостях потерпел лишь одно фиаско, четыре матча выиграл и дважды сыграл вничью, разница мячей — 14:11.

    В текущем чемпионате на поле «Торонто» коллективы расписали мировую со счетом 0:0, в прошлом сезоне канадцы дома победили (3:2), а в Бостоне была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нью-Инглэнд Революшн» — 2.57, победа «Торонто» — 2.75, ничья — 3.64.

    В родных стенах «Нью-Инглэнд Революшн» не проигрывает «Торонто» в последних десяти встречах. Прогнозируем, что и на этот раз бостонцы не будут повержены дома.

    Ставим в этом матче — 1Х. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майами — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рублев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Джокович — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Трактор — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Автомобилист — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Дания — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  1.72
  • Прогноз на матч СКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.91
  • Прогноз на матч Германия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.57
  • Прогноз на матч Италия — Молдавия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Мексика
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Швейцария — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЦСКА
  • Победить — трудно, проиграть — стыдно. ЦСКА досталась сложная группа
    • 21:45 02/10/2020     «Ливерпуль» впервые в истории пропустил семь мячей
  • Разгром «Ливерпуля» придает силы конкурентам
    • 07:23 05/10/2020     Трофей Лиги чемпионов
  • Зеленый свет «Зениту», красный — остальным
    • 12:37 02/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Торонто». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч МЛС 8 октября 2020 года. Прогноз на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Торонто». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры