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    «Нэшвилл» и «Миннесота» проведут «низовой» поединок?

    «Нэшвилл» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч МЛС 7 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Миннесота»
    Игроки «Нэшвилла»
    В рамках регулярного чемпионата МЛС «Нэшвилл» сыграет против «Миннесоты». Матч состоится 7-го октября и начнется в 03:30 по мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Миннесота».

    «Нэшвилл»

    По итогам 14 туров «Нэшвилл» занимает 10-е место в группе Восточной конференции. Команда набрала за этот период 17 очков, проиграв 5 встреч и выиграв в четырех.

    На данный момент команда идет на 3-матчевой серии без поражений, которая состоит из двух ничьих и одной победы. Также стоит отметить, что согласно статистике забитых и пропущенных мячей, матчи с участием хозяев проходят не так уж результативно по меркам МЛС — 11 забитых и 14 пропущенных.

    В конце сентября «Нэшфилл» одержал домашнюю победу над «ДС Юнайтед» со счетом 1:0. После этого была ничья с «Хьюстон Динамо» (1:1) и нулевая в игре против «Нью-Инглэнд Революшн».

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    «Нэшвилл» оставался непобежденным в четырех из пяти последних матчей чемпионата МЛС.

    «Миннесота»

    «Миннесота» четвертая в своей Западной конференции. Гости набрали 22 очка в 15 турах. Им в прошлом матче удалось прервать безвыигрышную серию, которая длилась 4 встречи.

    Что касается голов, то команда и забивает достаточно, и пропускает немало. За проведенный отрезок сезона коллектив забил 26 мячей и пропустил 21 раз.

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    • Из последних результатов можно выделить ничью с «Хьюстон Динамо» со счетом 2:2, поражение от «Коламбуса» с результатом 1:2, нулевую в игре с «Реал Солт-Лейк» и победу над «Цинциннати» 2:0.

    «Миннесота» не смогла выиграть 6 выездных поединков. В пяти из них команда терпела поражение.

    Прогноз и ставка

    На бумаге «Нэшвилл» фаворит за 2.25, тогда как «Миннесоту» оценивают в 3.15. Ничья дается букмекерами за 3.40.

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    «Нэшвилл» показал неплохие результаты в пяти последних играх дома, ни разу не уступив. У соперника же противоположная статистика.

    Хозяева пропустили один гол в трех матчах, а гости — ноль мячей за два тура. Мы ставим на тотал меньше 2.5 за 1.99. 0

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    «Нэшвилл» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч МЛС 7 октября 2020 года. Прогноз на «Нэшвилл» — «Миннесота». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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