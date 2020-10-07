«Нэшвилл» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч МЛС 7 октября 2020 года

В рамках регулярного чемпионата МЛС «Нэшвилл» сыграет против «Миннесоты». Матч состоится 7-го октября и начнется в 03:30 по мск. Прогноз на «Нэшвилл» — «Миннесота».

«Нэшвилл»

По итогам 14 туров «Нэшвилл» занимает 10-е место в группе Восточной конференции. Команда набрала за этот период 17 очков, проиграв 5 встреч и выиграв в четырех.

На данный момент команда идет на 3-матчевой серии без поражений, которая состоит из двух ничьих и одной победы. Также стоит отметить, что согласно статистике забитых и пропущенных мячей, матчи с участием хозяев проходят не так уж результативно по меркам МЛС — 11 забитых и 14 пропущенных.

В конце сентября «Нэшфилл» одержал домашнюю победу над «ДС Юнайтед» со счетом 1:0. После этого была ничья с «Хьюстон Динамо» (1:1) и нулевая в игре против «Нью-Инглэнд Революшн».

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«Нэшвилл» оставался непобежденным в четырех из пяти последних матчей чемпионата МЛС.

«Миннесота»

«Миннесота» четвертая в своей Западной конференции. Гости набрали 22 очка в 15 турах. Им в прошлом матче удалось прервать безвыигрышную серию, которая длилась 4 встречи.

Что касается голов, то команда и забивает достаточно, и пропускает немало. За проведенный отрезок сезона коллектив забил 26 мячей и пропустил 21 раз.

Из последних результатов можно выделить ничью с «Хьюстон Динамо» со счетом 2:2, поражение от «Коламбуса» с результатом 1:2, нулевую в игре с «Реал Солт-Лейк» и победу над «Цинциннати» 2:0.

«Миннесота» не смогла выиграть 6 выездных поединков. В пяти из них команда терпела поражение.

Прогноз и ставка

На бумаге «Нэшвилл» фаворит за 2.25, тогда как «Миннесоту» оценивают в 3.15. Ничья дается букмекерами за 3.40.

«Нэшвилл» показал неплохие результаты в пяти последних играх дома, ни разу не уступив. У соперника же противоположная статистика.

Хозяева пропустили один гол в трех матчах, а гости — ноль мячей за два тура. Мы ставим на тотал меньше 2.5 за 1.99. 0