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    Покончит ли «Вулверхэмптон» с неудачами?

    «Вулверхэмптон» — «Фулхэм». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч АПЛ 4 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Фулхэм»
    «Вулвз» проиграли три прошлых матча
    В 4-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» будет принимать «Фулхэм». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 4 октября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Фулхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Октября 2020 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 16:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Вулверхэмптон»

    «Волки» сыграли четыре матча — три в чемпионате и один в Кубке лиги. Если на старте сезона хозяевам удалось победить, то в последующих двух выступлениях подопечные Эшпириту Санту проиграли.

    «Вулверхэмптон» в позапрошлом туре уступил «Ман Сити» со счетом 1:3. Четырьмя днями ранее «оранжевые» проиграли «Сток Сити» в Кубке лиги с минимальным счетом 0:1.

    В прошлом «Вулвз» потерпели разгром в гостях от «Вест Хэма» (0:4). Пока что единственным успехом команды является победа над «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

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    Тем самым серия поражений клуба достигла трех поединков. Из-за этого он находится лишь на 16-й позиции.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм» в новом сезоне провел уже шесть матчей — три в рамках АПЛ и еще три — в Кубке лиги.

    Старт в чемпионате Англии получился для команды Скотта Паркера неудачным — два поражения и семь пропущенных мячей. В первом туре «Фулхэм» проиграл «Арсеналу» — 0:3, а затем уступил «Лидсу» — 3:4.

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    • В прошлом туре «Дачники» потерпели домашний разгром от «Астон Виллы» — 0:3.

    В Кубке лиги «Фулхэму» удалось пройти два раунда. Сперва команда обыграла «Ипсвич» (1:0), затем — «Шеффилд Уэндсдей» (2:0), но в 1/8 финала проиграл «Брентфорду» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,50.

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    Успех гостей оценивается в 7,50, ничья — в 4,00.

    Прогноз и ставка на матч — «Вулверхэмптон» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,37. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Фулхэм». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч АПЛ 4 октября 2020 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Фулхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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