«Лион» — «Марсель». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Лиги 1 4 октября 2020 года

4-го октября «Лион» встретится с «Марселем» в рамках 6-го тура французской Лиги 1. Место встречи — стадион «Групама». начало в 22:00 по мск. Прогноз на «Лион» — «Марсель».

«Лион»

После очень хорошего еврокубкового отрезка «Лион» показывает не совсем удачный старт в Лиге 1. «Львы» сыграли пять матчей и выиграли только одну встречу.

Хозяева в первом туре разгромили «Дижон» со счетом 4:1, однако после этого команда столкнулась с проблемами в игре против «Бордо» (0:0). В третьем туре подопечные Руди Гарсии проиграли «Монпелье» со счетом 1:2.

В четвертом — «Ткачи» разошлись миром с «Нимом» (0:0). В пятом им не удалось победить на выезде «Лорьян» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

Посему теперь они занимают лишь 12-ю позицию в чемпионате, а безвыигрышная серия коллектив составляет четыре матча.

«Марсель»

В двух первых турах «олимпийцы» победили, а затем были ничья и поражение. В предыдущем туре «Марсель» снова довольствовался мировой.

Таким образом, хозяева идут девятыми. У них восемь очков.

«Бело-голубые» выиграли у «Бреста» 3:2 и, самое главное, у ПСЖ 1:0. После этого коллектив уступил 0:2 «Сент-Этьену» на своем поле.

С «Лиллем» команда сыграла вничью 1:1. С таким же счетом она сыграла против «Метца», из-за чего серия без побед достигла трех матчей.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,67.

Успех гостей оценивается в 5,00, ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0