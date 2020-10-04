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    Кто в дуэли «Лион» — «Марсель» вернется к победам?

    «Лион» — «Марсель». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Лиги 1 4 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Марсель»
    «Лион» не выигрывает четыре матчи
    4-го октября «Лион» встретится с «Марселем» в рамках 6-го тура французской Лиги 1. Место встречи — стадион «Групама». начало в 22:00 по мск. Прогноз на «Лион» — «Марсель».
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    Футбол. Франция. Лига 1 04 Октября 2020 года
    Лион
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    •  Лион 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.80
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  • 5.00
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    «Лион»

    После очень хорошего еврокубкового отрезка «Лион» показывает не совсем удачный старт в Лиге 1. «Львы» сыграли пять матчей и выиграли только одну встречу.

    Хозяева в первом туре разгромили «Дижон» со счетом 4:1, однако после этого команда столкнулась с проблемами в игре против «Бордо» (0:0). В третьем туре подопечные Руди Гарсии проиграли «Монпелье» со счетом 1:2.

    В четвертом — «Ткачи» разошлись миром с «Нимом» (0:0). В пятом им не удалось победить на выезде «Лорьян» (1:1).

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    Посему теперь они занимают лишь 12-ю позицию в чемпионате, а безвыигрышная серия коллектив составляет четыре матча.

    «Марсель»

    В двух первых турах «олимпийцы» победили, а затем были ничья и поражение. В предыдущем туре «Марсель» снова довольствовался мировой.

    Таким образом, хозяева идут девятыми. У них восемь очков.

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    • «Бело-голубые» выиграли у «Бреста» 3:2 и, самое главное, у ПСЖ 1:0. После этого коллектив уступил 0:2 «Сент-Этьену» на своем поле.

    С «Лиллем» команда сыграла вничью 1:1. С таким же счетом она сыграла против «Метца», из-за чего серия без побед достигла трех матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,67.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — «Лион» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0

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    «Лион» — «Марсель». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч Лиги 1 4 октября 2020 года. Прогноз на «Лион» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60
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