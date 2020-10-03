«РБ Лейпциг» — «Шальке». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Бундеслиги 3 октября 2020 года

В третьем туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» будет принимать «Шальке». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 3 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Шальке».

«РБ Лейпциг»

В конце прошлого сезона футбольный клуб из Лейпцига успел провести два матча в плей-офф Лиги чемпионов.

В четвертьфинале «РБ Лейпциг» прошел «Атлетико» (2:1), после чего «быки» проиграли «Пари Сен-Жермен» (0:3) и закончили выступления в турнире.

Спустя месяц команда Юлиана Нагельсманна вошла в новый сезон с убедительной победы над «Нюрнбергом» в Кубке страны 12 сентября (3:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

А затем в Бундеслиге «РБ Лейпциг» дома переиграл «Майнц» (3:1). Во втором матче чемпионата «Ред Булл» расписал мировую с «Байером» (1:1).

«Шальке»

Перед началом сезона команда из Гельзенкирхена провела пять товарняков. В первом контрольном матче «горняки» разгромили «Оснабрюк» (5:1).

Затем были поражения от «Верля» (4:5) и «Юрдингена» (1:3), а также победы над «Арисом» (1:0) и «Бохумом» (3:0).

В новом сезоне «Шальке» стартовал кошмарно. В первом туре «шахтеры» были разбиты «Баварией» (0:8), а во втором — обыграны «Вердером» (1:3).

Такие результаты на старте вынудили руководство команды отправить в отставку Давида Вагнера. Руководить «Шальке» теперь будет Мануэль Баум.

Прогноз и ставка

На победу «РБ Лейпцига» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.26, на ничью — 6.45, а на победу «Шальке» — 12.0.

На «Ред Булл Арене» хозяева найдут свои шансы на взятие ворот команды, страдающей в защите.

Однако и «Шальке» с новым тренером может удивить уже в первом матче. Наши прогноз и ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 1.64. 0