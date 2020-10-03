«Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 3 октября 2020 года

В субботу, 3 октября, «Атлетико» на своем поле примет «Вильярреал» в рамках 4-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Вильярреал».

«Атлетико»

В национальном первенстве прошлой кампании команда Диего Симеоне стала третьей. Клуб расположился позади «Реала» и «Барселоны».

Примечательно, что летом мадридцы не проигрывали, лишь изредка играя вничью.

«Матрасникам» удалось пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, но там они проиграли «РБ Лейпцигу» (1:2).

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В стартовом туре нового сезона Примеры коллектив разгромил на своем поле «Гранаду» (6:1). Во втором своем матче чемпионата «Атлетико» сыграл вничью с «Уэской» (0:0).

«Вильярреал»

Футбольный клуб из провинции Кастельон в прошлом сезоне занял пятое место в таблице, обеспечив себе попадание в групповой раунд Лиги Европы.

В новом сезоне «Вильярреалом» руководит Унаи Эмери, с которым команда провела пять контрольных матчей. В них она одержала две победы и трижды проиграла.

13 сентября «Вильярреал» принял участие в первом матче Примеры, в котором он расписал мировую с «Уэской» (1:1). Во втором туре «подлодка» обыграла «Эйбар» (2:1).

В третьем туре левантийцы потерпели разгром от «Барселоны» (0:4) в гостях. Но после этого они победили дома «Алавес» и теперь с семью очками идет на четвертом месте.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,45. 0