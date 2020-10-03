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    Справится ли «Атлетико» с «Вильярреалом»?

    «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 3 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Вильярреал»
    Суарес уже забил два гола за «Атлетико»
    В субботу, 3 октября, «Атлетико» на своем поле примет «Вильярреал» в рамках 4-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Атлетико» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Примера 03 Октября 2020 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 17:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Атлетико»

    В национальном первенстве прошлой кампании команда Диего Симеоне стала третьей. Клуб расположился позади «Реала» и «Барселоны».

    Примечательно, что летом мадридцы не проигрывали, лишь изредка играя вничью.

    «Матрасникам» удалось пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, но там они проиграли «РБ Лейпцигу» (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В стартовом туре нового сезона Примеры коллектив разгромил на своем поле «Гранаду» (6:1). Во втором своем матче чемпионата «Атлетико» сыграл вничью с «Уэской» (0:0).

    «Вильярреал»

    Футбольный клуб из провинции Кастельон в прошлом сезоне занял пятое место в таблице, обеспечив себе попадание в групповой раунд Лиги Европы.

    В новом сезоне «Вильярреалом» руководит Унаи Эмери, с которым команда провела пять контрольных матчей. В них она одержала две победы и трижды проиграла.

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  • 24/09/2020

    • 13 сентября «Вильярреал» принял участие в первом матче Примеры, в котором он расписал мировую с «Уэской» (1:1). Во втором туре «подлодка» обыграла «Эйбар» (2:1).

    В третьем туре левантийцы потерпели разгром от «Барселоны» (0:4) в гостях. Но после этого они победили дома «Алавес» и теперь с семью очками идет на четвертом месте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — «Атлетико» выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,45. 0

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    «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 3 октября 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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