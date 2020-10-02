ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жеребьевка Лиги чемпионовЖеребьёвка Лиги чемпионов 2020/2021 Йозуа КиммихПятый титул в 2020 году. «Бавария» завоевала Суперкубок Германии «Валенсия»Примера. «Реал» одолел «Вальядолид», «Атлетико» сыграл вничью с «Уэской»
  • 19:41
    • «Зенит», «Локо» и «Краснодар» узнали соперников по групповому раунду ЛЧ
  • 20:46
    • УЕФА разрешил частичный допуск болельщиков на стадионы
  • 21:48
    • Хет-трик Карнаухова и дубль Лайпсика помогли ЦСКА обыграть «Спартак»
  • 21:32
    • Рублев вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
  • 20:42
    • Мусаев: В Лиге чемпионов мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта
  • 19:52
    • Николич рад, что «Локомотиву» попалась «Бавария»
  • 19:45
    • УЕФА выбрал лучших игроков и тренера сезона 2019/2020
    Все новости спорта

    Сможет ли «Ковентри Сити» остановить «Борнмут»?

    «Ковентри Сити» — «Борнмут». Прогнозы и ставки на Чемпионшип 2 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Борнмут Прогнозы на Ковентри
    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Борнмут»
    «Борнмут» пока ни разу не проигрывал в новом сезоне Чемпионшипа
    «Ковентри Сити» встретится на своем поле с «Борнмутом» в рамках четвертого тура Чемпионшипа. Матч состоится 2 октября в Бирмингеме, начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Ковентри Сити» — «Борнмут».

    «Ковентри Сити»

    После трех туров «Ковентри» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Хозяева начали новую кампанию с поражения от «Бристоль Сити», но после этого набрали четыре очка.

    В минувшие выходные «Ковентри» сыграл вничью с «Барнсли», а еще неделей ранее одержал домашнюю победу над «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2).

    В середине сентября «Ковентри» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв в серии пенальти «Джиллингэму».

    «Борнмут»

    По результатам «Борнмута» можно сделать вывод, что команда планирует с первой же попытки вернуться в АПЛ.

    В трех первых матчах «Борнмут» набрал семь очков. И это действительно неплохо, учитывая, с кем пришлось играть команде Джейсона Тиндэлла.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    В первом туре «Борнмут» выиграл у «Блэкберна», потом была ничья с «Мидлсбро», а на прошлой неделе одержал победу над «Норвичем».

    И также стоит отметить матчи «Борнмута» в Кубке английской лиги. После победы над «Кристал Пэлас» подопечные Тиндэлла уступили «Манчестер Сити» всего лишь со счетом 1:2.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ковентри» за 3.70, на ничью за 3.30, а на «Борнмут» -за 2.15.

    Очевидно, что «Борнмут» выглядит солиднее соперника. И, возможно, это один из тех случаев, когда можно не обращать внимание на фактор своего поля — это, безусловно, преимущество для «Ковентри», но не самое существенное.

    Наш выбор — победа «Борнмута» за 2.15. А также тотал «Борнмута» за 2.22. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.70
  • Прогноз на матч Дандолк — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч АЕК — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Риу Аве — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спортинг Лиссабон — ЛАСК
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Травалья — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Рууд — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  4.93
  • Экспресс дня 2 октября
  • Завтра в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ростов» — «Маккаби»
  • Дно пробито. «Маккаби» показал «Ростову» уровень РПЛ
    • 02:15 25/09/2020     «Зенит» — «Уфа»
  • Пиррова победа. «Зенит» деклассировал «Уфу», но потерял трех лидеров
    • 21:48 26/09/2020     Пеп Гвардиола
  • Гвардиола столкнулся с наибольшим вызовом в тренерской карьере
    • 04:46 28/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Ковентри Сити» — «Борнмут». Прогнозы и ставки на Чемпионшип 2 октября 2020 года. Прогноз на «Ковентри Сити» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры