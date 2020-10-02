«Ковентри Сити» — «Борнмут». Прогнозы и ставки на Чемпионшип 2 октября 2020 года

«Ковентри Сити» встретится на своем поле с «Борнмутом» в рамках четвертого тура Чемпионшипа. Матч состоится 2 октября в Бирмингеме, начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Ковентри Сити» — «Борнмут».

«Ковентри Сити»

После трех туров «Ковентри» находится на 12-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

Хозяева начали новую кампанию с поражения от «Бристоль Сити», но после этого набрали четыре очка.

В минувшие выходные «Ковентри» сыграл вничью с «Барнсли», а еще неделей ранее одержал домашнюю победу над «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2).

В середине сентября «Ковентри» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв в серии пенальти «Джиллингэму».

«Борнмут»

По результатам «Борнмута» можно сделать вывод, что команда планирует с первой же попытки вернуться в АПЛ.

В трех первых матчах «Борнмут» набрал семь очков. И это действительно неплохо, учитывая, с кем пришлось играть команде Джейсона Тиндэлла.

В первом туре «Борнмут» выиграл у «Блэкберна», потом была ничья с «Мидлсбро», а на прошлой неделе одержал победу над «Норвичем».

И также стоит отметить матчи «Борнмута» в Кубке английской лиги. После победы над «Кристал Пэлас» подопечные Тиндэлла уступили «Манчестер Сити» всего лишь со счетом 1:2.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ковентри» за 3.70, на ничью за 3.30, а на «Борнмут» -за 2.15.

Очевидно, что «Борнмут» выглядит солиднее соперника. И, возможно, это один из тех случаев, когда можно не обращать внимание на фактор своего поля — это, безусловно, преимущество для «Ковентри», но не самое существенное.

Наш выбор — победа «Борнмута» за 2.15. А также тотал «Борнмута» за 2.22. 0