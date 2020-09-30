«Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч Кубка лиги 30 сентября 2020 года

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Бернли» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Терф Мур» 30 сентября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Бернли» — «Манчестер Сити».

«Бернли»

Команда из одноименного города в 1/32 финала Кубка лиги встретилась с «Шеффилд Юнайтед». На своем поле она прошла «клинков» в серии пенальти (1:1, 5:4).

Затем «Бернли» сыграл в первом туре Премьер-лиги. 20 сентября «бордовые» на «Кинг Пауэр» вышли вперед в поединке с «Лестером», но в итоге потерпели поражение (2:4).

Далее была встреча с «Миллуолом» в 1/16 финала Кубка лиги. В гостевом матче подопечные Шона Дайча разобрались с соперником из Чемпионшипа (2:0).

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26 сентября «Бернли» провел второй матч в АПЛ. На «Терф Мур» бордовые принимали «Саутгемптон». В дебютной домашней игре хозяева потерпели поражение (0:1).

«Манчестер Сити»

В конце лета команда из Манчестера успела пройти «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1), а затем в четвертьфинале она уступила «Лиону» (1:3).

В стартовом поединке нового сезона «Манчестер Сити» встретился с «Вулверхэмптоном». Игра на «Молинью» завершилась уверенной победой «горожан» (3:1).

24 сентября команда Хосепа Гвардиолы впервые сыграла в Кубке лиги. На стадии 1/16 финала небесно-голубые переиграли «Борнмут» (2:1).

А во втором туре «Манчестер Сити» в родных стенах принимал «Лестер». На своем поле «горожане» были разгромлены гостями (2:5).

Прогноз и ставка

На победу «Бернли» в матче 1/8 финала Кубка лиги букмекеры дают коэффициент 8.30, на ничью — 4.98, а на победу «Манчестер Сити» — 1.42.

После разгрома в родных стенах «горожане» намерены прийти в себя в кубковом противостоянии с не самым сильным соперником.

Наши прогноз и ставка — победа «Манчестер Сити» с форой -1 с коэффициентом 1.61. 0