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    «Лидс» в гостях огорчит вратаря «клинков»

    «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс»
    «Лидс»
    В третьем туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Бремелл Лейн» 27 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Сентября 2020 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 14:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.65
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Предсезонка клуба из Шеффилда состояла из трех матчей. В своих контрольных встречах эта команда победила «Данди Юнайтед» (1:0) и «Дерби Каунти» (2:0).

    А перед самым стартом нового сезона «Шеффилд Юнайтед» расписал мировую с «Престоном» (2:2). В первом туре АПЛ «клинки» проиграли «Вулверхэмптону» (0:2).

    Затем, 17 сентября, подопечные Криса Уайлдера приняли участие в Кубке лиги. На стадии 1/32 этот коллектив уступил «Бернли» в серии пенальти (1:1, 4:5).

    Все прогнозы на АПЛ

    21 числа «Шеффилд Юнайтед» сыграл с «Астон Виллой» в чемпионате. Матч в Бирмингеме гости провели неудачно (0:1).

    «Лидс»

    В минувшем сезоне Чемпионшипа команда из Лидса заняла первое место, набрав 93 очка. От ближайшего преследователя она сумела оторваться на 10 баллов и получила прямую путевку в АПЛ.

    В первом туре Премьер-лиги «Лидс» отправился на «Энфилд», где сразился с «Ливерпулем». В гостевой встрече белые выглядели здорово, но в итоге проиграли (3:4).

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    • Затем подопечные Марсело Бьелсы приняли участие в Кубке лиги. Матч 1/32 финала против «Халл Сити» закончился для «павлинов» поражением в серии пенальти (1:1, 8:9).

    19 сентября «Лидс» дома принимал «Фулхэм». Второй поединок АПЛ завершился для этой команды победой в результативной игре (4:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Шеффилд Юнайтед» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.75, на ничью — 3.46, а на победу «Лидса» — 2.68.

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    В двух матчах чемпионата команда Бьелсы демонстрировала хороший футбол и высокую результативность. Свою игру «павлины» постараются навязать и в третьем поединке.

    Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Лидса» больше 1 за 1.69. 0

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Лидс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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