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    «Хеккен» воспользуется евроусталостью лидера?

    «Мальме» — «Хеккен». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Швеции 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Хеккен»
    «Мальме» — «Хеккен»
    В 22-м туре шведской Аллсвенскан «Мальме» на своем стадионе «Эледа» сразится с «Хеккеном» из Гетеборга. Встреча состоится 27 сентября и начнется в 15:30 по мск. Прогноз на «Мальме» — «Хеккен».

    «Мальме»

    «Мальме» лидирует в шведском первенстве, набрав в 21 поединке 41 балл и опережает ближайших преследователей на шесть пунктов.

    «Небесно-голубые» не могут победить в чемпионате вот уже в четырех поединках подряд, раз проиграв при трех мировых исходах. Связано это с тем, что они имеют плотный график, играя еще в Лиге Европы.

    В четверг подопечные Йон-Даль Томассона в третьем раунде отбора второго по значимости еврокубка разгромили дома хорватскую «Локомотиву» (5:0), а перед этим в Аллсвенскан в гостях поделил очки с «Норрчепингом» (1:1).

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    • В текущем национальном первенстве «Мальме» дома еще не проигрывал, выиграв семь встреч при четырех ничейных результатах, разница мячей — 20:8.

    «Хеккен»

    «Хеккен» как раз идет следом за «Мальме», имея на своем счету 35 баллов, но сыграв на один поединок меньше.

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    А вот «осы» в отличии от своего предстоящего противника, уже длительное время не проигрывают (шесть игр).

    Сперва они вышли победителями из четырех подряд матчей, а в последних двух расписали мировые — дома с «Сириусом» и в гостях с «Эльфсборгом» (1:1). Оба этих коллектива являются прямыми конкурентами клуба из Гетеборга.

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    • Вне родных стен «Хеккен» в текущей Аллсвенскан выиграл три игры, пять раз расходился миром и дважды уходил с поля поверженным, разница мячей — 13:13.

    Отметим, что последние очные встречи этих команд завершились с одинаковым результатом по 1:1.

    Прогноз на «Мальме» — «Хеккен»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальме» — 1.83, победа «Хеккена» — 4.06, ничья — 3.78.

    «Мальме» сейчас все силы бросил на еврокубки, отодвинув чемпионат пока на второй план. Так что «Хеккену» вполне по силам отобрать очки у измученных хозяев.

    Наша ставка и прогноз на эту игру — Х2. 0

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    «Мальме» — «Хеккен». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Швеции 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Мальме» — «Хеккен». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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