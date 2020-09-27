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    Будут ли у «Оренбурга» снова трудности?

    «Оренбург» — «Балтика». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч ФНЛ 27 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Балтика»
    «Оренбург»
    В воскресенье, 27 сентября, в 12-м туре первенства первой российской лиги в Оренбурге одноименная команда на стадионе «Газовик» сыграет с калининградской «Балтикой». Игра начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на «Оренбург» — «Балтика».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Сентября 2020 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 16:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    «Оренбург»

    «Оренбург» немного сдал в последнее время, завершив две последние игры вничью. В 10-м туре «бело-синие» дома не смогли обыграть «Акрон» (0:0), а в следующем матче расписали мировую в гостях с «Краснодаром-2» (1:1).

    Потери очков в этих играх не пошатнули лидирующие позиции «газовиков». В турнирной таблице ФНЛ они по-прежнему первые, выиграв восемь встреч при трех ничьих. Ближайший преследователь находится на расстоянии пяти пунктов.

    Перед этой ничейной чехардой подопечные Марцела Лички выиграли шесть встреч подряд с учетом всех турниров, пропустив за этот период лишь два гола.

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    • В родных стенах «Оренбург» в текущем первенстве первой лиги выиграл четыре встречи при двух мировых исходах, разница мячей — 9:2.

    «Балтика»

    «Балтика» стартовала в текущем первенстве ФНЛ хорошо, не проиграв в первых пяти турах, выиграв три игры при двух мировых исходах.

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    • Но затем дела калининградцев пошли на спад. В последующих шести встречах было всего две виктории, а в последних трех поединках они победить не могут, сыграв 0:0 в гостях со «СКА-Хабаровск», а также проиграв дома 1:2 «Велесу» и 0:1 «Чайке».

    Безвыигрышная серия отправила «балтийцев» на десятую позицию в турнирной таблице ФНЛ, но расстояние до зоны плей-офф составляет всего четыре очка.

    В гостях «Балтика» выиграла только две игры в этом сезоне первой лиги, трижды сыграла вничью и потерпела лишь одно фиаско, разница мячей — 5:4.

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    Последний раз команды играли между собой в 2017 году. И тогда в рамках ФНЛ они обменялись гостевыми викториями с одинаковым счетом по 1:0.

    Прогноз на «Оренбург» — «Балтика»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Оренбурга» — 1.70, победа «Балтики» — 5.20, ничья — 3.64.

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    Даже если и победит «Оренбург», то не более чем в один мяч. Так что ставим в этой игре на гостей с форой, которые несмотря на неудачи в последних матчах, смотрелись очень даже неплохо.

    Наши прогноз и ставка — победа «Балтики» с форой (+1). 0

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    «Оренбург» — «Балтика». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч ФНЛ 27 сентября 2020 года. Прогноз на «Оренбург» — «Балтика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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