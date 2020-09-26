«Бернли» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Англии 26 сентября 2020 года

В субботу, 26 сентября, в третьем туре АПЛ сезона 2020/21 «Бернли» на своей арене «Терф Мур» сразится с «Саутгемптоном». Поединок начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон».

«Бернли»

«Бернли» в прошедшем чемпионате Англии был десятым, выиграв 15 из 38 поединков при девяти мировых и 14 поражениях, разница мячей — 43:50.

В короткое межсезонье «бордовые» провели лишь один товарищеский матч, в котором расписали мировую с представителем Чемпионшипа «Престеном» (0:0).

Первый тур АПЛ коллектив пропустил, а во втором игровом дне он потерпел фиаско, уступив на выезде «Лестеру» (2:4), правда, открыв счет в этом матче.

В Кубке лиги «Бернли» выступает лучше, пройдя уже два этапа. В 1/32 финала дружина Шона Дайча в серии послематчевых пенальти дома переиграла «Шеффилд Юнайтед» (1:1, пен. 5:4). В 1/16 финала она сломила сопротивление перволигового «Миллуола» (2:0) в гостях.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в минувшем английском первенстве финишировал на строку ниже, выиграв те же 15 игр при семи ничьих и 16 фиаско, разница мячей — 51:60.

Все прогнозы на АПЛ

«Святые» в межсезонье решили не проводить спаррингов, а в новом сезоне в официальных играх только проигрывали. Из Кубка лиги их выбил «Брентфорд» (0:2), представляющий Чемпионшип.

В чемпионате они в первом туре уступили в гостях 0:1 «Кристал Пэлас», а в следующем игровом дне потерпели крупное поражение в родных стенах от «Тоттенхэма» со счетом 2:5, сыграв первый тайм 1:1 и пропустив после перерыва четыре мяча.

Календарь и таблица АПЛ

В прошлом розыгрыше АПЛ «Бернли» выиграл обе встречи у «Саутгемптона»: 3:0 дома и 2:1 на выезде. «Святые» не могут одолеть «бордовых» в последних семи встречах (3 ничьи и 4 поражения).

Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.44.

На викторию «Бернли» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.30

Хотя «бордовым» в этом поединке не поможет ряд игроков основы, вряд ли «святые» смогут по полной этим воспользоваться. Прогнозируем, что «Бернли», играющий уверенно в родных стенах, не проиграет в этой встрече.

Наш прогноз и ставка на эту игру — 1Х за 1.69. 0