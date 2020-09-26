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    «Порту» имеет все шансы на успех

    «Боавишта» — «Порту». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Примейра-лиги 26 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Порту»
    Футболисты «Порту»
    В рамках второго тура португальской Примейра-лиги «Боавишта» сыграет с «Порту» на стадионе «Беса Секулу XXI». Матч состоится 26 сентября. Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Боавишта» — «Порту».
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    Футбол. Португалия. Примера 26 Сентября 2020 года
    Боавишта
  • Порту
    •  Боавишта 23:00 Порту Порту
  • Порту
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.55
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
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    «Боавишта»

    В прошлом сезоне «Боавишта» заняла 12-е место. Под конец клуб оставался без побед и сейчас продолжает эту серию. Она состоит из шести матчей.

    В первом туре нового сезона «Боавишта» провела результативный поединок с «Насьоналем», сыграв вничью 3:3. Таким образом, в шести играх чемпионата «пантеры» четыре раза проиграли и дважды расписали ничью.

    В двух других матчах сентября, носивших характер товарищеских, хозяева выиграли у разгромили «Тонделу» 4:1 и проиграли «Ангренше» 0:1.

    «Порту»

    Действующий чемпион Португалии стартовал с победы. «Драконам» попалась непростая «Брага», но с ней они справились (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    «Порту» стал обладателем Кубка Португалии. В финале «синие» одолели «Бенфику» 1:2. На счету гостей 4 победы в пяти играх. В одном случае коллектив проиграл «Браге» 1:2.

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    • Отметим, что «Порту» выиграл 2 из 3 последних выездных поединков Примейра-лиги. В двух прошлых тотал был больше 2.5.

    Прогноз и ставка

    С большим перевесом в коэффициентах «Порту» является фаворитом — 1.44 против 7.20. На ничью букмекеры дают 4.60.

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    «Драконы» взяли главный трофей и Кубок, стартовали с победы над «Брагой». Это серьезный результат. Хозяева же давно не побеждали, а с таким соперником серия, скорее всего, затянется.

    В июне «Порту» разгромил «Боавишту» 4:0. А вот два выездных поединка заканчивались со счетом 1:0 в пользу гостей. Предлагаем попробовать вариант Ф2 (-1) за 1.69. 0

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