«Боавишта» — «Порту». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Примейра-лиги 26 сентября 2020 года

В рамках второго тура португальской Примейра-лиги «Боавишта» сыграет с «Порту» на стадионе «Беса Секулу XXI». Матч состоится 26 сентября. Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Боавишта» — «Порту».

«Боавишта»

В прошлом сезоне «Боавишта» заняла 12-е место. Под конец клуб оставался без побед и сейчас продолжает эту серию. Она состоит из шести матчей.

В первом туре нового сезона «Боавишта» провела результативный поединок с «Насьоналем», сыграв вничью 3:3. Таким образом, в шести играх чемпионата «пантеры» четыре раза проиграли и дважды расписали ничью.

В двух других матчах сентября, носивших характер товарищеских, хозяева выиграли у разгромили «Тонделу» 4:1 и проиграли «Ангренше» 0:1.

«Порту»

Действующий чемпион Португалии стартовал с победы. «Драконам» попалась непростая «Брага», но с ней они справились (3:1).

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«Порту» стал обладателем Кубка Португалии. В финале «синие» одолели «Бенфику» 1:2. На счету гостей 4 победы в пяти играх. В одном случае коллектив проиграл «Браге» 1:2.

Отметим, что «Порту» выиграл 2 из 3 последних выездных поединков Примейра-лиги. В двух прошлых тотал был больше 2.5.

Прогноз и ставка

С большим перевесом в коэффициентах «Порту» является фаворитом — 1.44 против 7.20. На ничью букмекеры дают 4.60.

«Драконы» взяли главный трофей и Кубок, стартовали с победы над «Брагой». Это серьезный результат. Хозяева же давно не побеждали, а с таким соперником серия, скорее всего, затянется.

В июне «Порту» разгромил «Боавишту» 4:0. А вот два выездных поединка заканчивались со счетом 1:0 в пользу гостей. Предлагаем попробовать вариант Ф2 (-1) за 1.69. 0