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    Чья серия неудач подойдет к концу?

    «Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 5.80) и ставки на матч Чемпионшипа 25 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест»
    «Хаддерсфилд» только проигрывает в новом сезоне
    В 3-м туре английского Чемпионшипа «Хаддерсфилд» будет принимать «Ноттингем Форест». Игра пройдет на стадионе «Джона Смита» 25 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 25 Сентября 2020 года
    Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
    •  Хаддерсфилд Таун 21:45 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Англия. Чемпионшип
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Хаддерсфилд»

    По итогам прошлого сезона Чемпионшипа «Хаддерсфилд» занял 18-ю позицию. Команда на только на три очка оторвалась от зоны вылета.

    Именно с прошлого сезона коллектив не знает побед в официальных матчах. Единственный успех в пяти прошлых матчах пришлась на товарищеская встреча.

    В новой кампании клуб и вовсе только проигрывает. Сперва в Кубке Лиги он проиграл «Рочдэйлу» (0:1), а затем в Чемпионшипе «Норвичу» (0:1) и «Брентфорду» (0:3).

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    «Ноттингем Форест»

    В прошлом сезоне «Ноттингем Форест» занял седьмое место. Команда драматичным образом не попала в зоне плей-офф, уступив шестому «Суонси» один пункт разницы мячей.

    Клуб также не выигрывал с прошлой кампании. Безвыигрышная серия коллектива составляет девять поединков.

    Что еще хуже для «Лесников» — они проиграли пять предыдущих матчах во всех турнирах. В новой кампании Чемпионшипа они идут в зоне вылета на 22-й строчке.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,70, тогда как успех гостей оценивается в 2,80, ничья — в 3,10.

    Рекомендуем ставить на то, что «Хаддерсфилд» выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0

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