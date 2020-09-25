«Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест». Прогноз (к. 5.80) и ставки на матч Чемпионшипа 25 сентября 2020 года

В 3-м туре английского Чемпионшипа «Хаддерсфилд» будет принимать «Ноттингем Форест». Игра пройдет на стадионе «Джона Смита» 25 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Ноттингем Форест».

«Хаддерсфилд»

По итогам прошлого сезона Чемпионшипа «Хаддерсфилд» занял 18-ю позицию. Команда на только на три очка оторвалась от зоны вылета.

Именно с прошлого сезона коллектив не знает побед в официальных матчах. Единственный успех в пяти прошлых матчах пришлась на товарищеская встреча.

В новой кампании клуб и вовсе только проигрывает. Сперва в Кубке Лиги он проиграл «Рочдэйлу» (0:1), а затем в Чемпионшипе «Норвичу» (0:1) и «Брентфорду» (0:3).

«Ноттингем Форест»

В прошлом сезоне «Ноттингем Форест» занял седьмое место. Команда драматичным образом не попала в зоне плей-офф, уступив шестому «Суонси» один пункт разницы мячей.

Клуб также не выигрывал с прошлой кампании. Безвыигрышная серия коллектива составляет девять поединков.

Что еще хуже для «Лесников» — они проиграли пять предыдущих матчах во всех турнирах. В новой кампании Чемпионшипа они идут в зоне вылета на 22-й строчке.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,70, тогда как успех гостей оценивается в 2,80, ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Хаддерсфилд» выиграет, и обе команды забьют за 5,80. 0