«Шериф» — «Дандолк». Прогнозы и ставки на Лигу Европы 24 сентября 2020 года

Молдавский «Шериф» сыграет на своем поле с ирландским «Шерифом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоится 24 сентября в Тирасполе, начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Шериф» — «Дандолк».

«Шериф»

Изначально молдавский чемпион пытался попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но, естественно, проиграл уже в начале отбора — азербайджанскому «Карабаху» (1:2).

Теперь «Шериф» попробует попасть в группу Лиги Европы. И это вполне выполнимая задача для команды из Тирасполя.

В 2017 году «Шериф» мог даже выйти из группы, потерпев в шести матчах лишь одно поражение. Одним из соперников «Шерифа» тогда был московский «Локомотив», который так ни разу и не выиграл у лучшего клуба Молдавии.

В текущем чемпионате Молдавии «Шериф» провел 10 матчей и не потерял ни одного очка.

«Дандолк»

Ирландцы тоже начинали еврокампанию в квалификации Лиги чемпионов. «Дандолк» оказался слабее словенского «Целе», проиграв со счетом 0:3.

Во втором раунде квалификации Лиги Европы «Дандолк» на прошлой неделе играл с «Интером». Только не с миланским, а андоррским. Невероятно сложная победа, всего лишь 1:0.

В чемпионате Ирландии у «Дандолка» в этом году тоже проблемы. Команда Шейна Кигана находится на третьем месте, но отстает от лидера уже на 15 очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Шерифа» за 1.76, на ничью в основное время за 3.70, а на «Дандолк» — за 4.55.

Клубный футбол Ирландии — это что-то не очень серьезное. О чем говорить, если «Дандолк» с трудом прошел команду из Андорры.

Так что у «Шерифа» есть все шансы еще на шаг приблизиться к групповому этапу Лиги Европы. Ставим на победу «Шерифа» за 1.76. Хотя вполне можно поставить и на победу хозяев с разницей в несколько мячей, у ирландцев откровенно посредственная команда.

Ставка на тотал «Шерифа» больше 1,5 за 1.91 тоже выглядит довольно перспективно. 0