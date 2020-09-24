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    Сможет ли «Шериф» пройти ирландцев?

    «Шериф» — «Дандолк». Прогнозы и ставки на Лигу Европы 24 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Шериф Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Дандолк»
    «Шериф»
    Молдавский «Шериф» сыграет на своем поле с ирландским «Шерифом» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Матч состоится 24 сентября в Тирасполе, начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Шериф» — «Дандолк».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 24 Сентября 2020 года
    Шериф
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Шериф 21:00 Дандолк Дандолк
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Шериф»

    Изначально молдавский чемпион пытался попасть в групповой этап Лиги чемпионов, но, естественно, проиграл уже в начале отбора — азербайджанскому «Карабаху» (1:2).

    Теперь «Шериф» попробует попасть в группу Лиги Европы. И это вполне выполнимая задача для команды из Тирасполя.

    В 2017 году «Шериф» мог даже выйти из группы, потерпев в шести матчах лишь одно поражение. Одним из соперников «Шерифа» тогда был московский «Локомотив», который так ни разу и не выиграл у лучшего клуба Молдавии.

    В текущем чемпионате Молдавии «Шериф» провел 10 матчей и не потерял ни одного очка.

    «Дандолк»

    Ирландцы тоже начинали еврокампанию в квалификации Лиги чемпионов. «Дандолк» оказался слабее словенского «Целе», проиграв со счетом 0:3.

    Во втором раунде квалификации Лиги Европы «Дандолк» на прошлой неделе играл с «Интером». Только не с миланским, а андоррским. Невероятно сложная победа, всего лишь 1:0.

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    В чемпионате Ирландии у «Дандолка» в этом году тоже проблемы. Команда Шейна Кигана находится на третьем месте, но отстает от лидера уже на 15 очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Шерифа» за 1.76, на ничью в основное время за 3.70, а на «Дандолк» — за 4.55.

    Клубный футбол Ирландии — это что-то не очень серьезное. О чем говорить, если «Дандолк» с трудом прошел команду из Андорры.

    Так что у «Шерифа» есть все шансы еще на шаг приблизиться к групповому этапу Лиги Европы. Ставим на победу «Шерифа» за 1.76. Хотя вполне можно поставить и на победу хозяев с разницей в несколько мячей, у ирландцев откровенно посредственная команда.

    Ставка на тотал «Шерифа» больше 1,5 за 1.91 тоже выглядит довольно перспективно. 0

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