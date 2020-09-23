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    Устроит ли «Шахтер» погром дебютанту УПЛ?

    «Рух» — «Шахтер» Д. Прогнозы и ставки на чемпионат Украины 23 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Шахтер Донецк
    Прогноз и ставки на «Рух» — «Шахтер» Д
    «Шахтер» (Донецк)
    Донецкий «Шахтер» сыграет на выезде с «Рухом» (Винники) в рамках второго тура чемпионата Украины. Матч состоится 23 сентября во Львове, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Рух» — «Шахтер» Д.

    «Рух»

    Дебют «Руха» в украинском элитном дивизионе сложно назвать успешным. Даже так: скорее всего, в ближайшее время у букмекеров появится повод начать прием ставок на то, в каком туре команда из Винников одержит первую победу в УПЛ.

    В первом туре «Рух» проиграл с крупным счетом полтавской «Ворскле», пропустив пять мячей. Отсутствие опыта — главная проблема команды.

    А в минувшие выходные «Рух» проиграл «Колосу» (1:2). Впрочем, к этой неудаче можно отнестись с пониманием, клуб из Ковалевки (клуб из села, да) «шумит» не только в Украине, но и в Лиге Европы.

    «Шахтер»

    Новый сезон «Шахтер» начал в довольно расслабленном ритме, заметно, что команда все еще приходит в себя после очень эмоциональных матчей в плей-офф прошлого розыгрыша Лиги Европы. Донецкий клуб, как известно, дошел до полуфинал, где по полной получил от миланского «Интера».

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    • «Шахтер» уже успел потерять очки, несколько дней назад сыграв вничью с луганской «Зарей». Один из тех случаев в украинском футболе, когда «Шахтеру» в какой-то степени даже повезло.

    Проигрыш киевскому «Динамо» в матче за Суперкубок Украины тоже подтверждает, что «Шахтер» пока не играет в полную силу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Шахтера» за 1.20, на ничью за 6.90, на «Рух» — за 13.00.

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    «Шахтер» действительно не в лучшей форме, но в данном случае его соперником будет, возможно, самая слабая команда украинской Премьер-лиги. На этот раз «Шахтер» должен выиграть.

    Наша ставка — победа «Шахтера» с форой (-2,5) за 2.44. Или тотал «Шахтера» больше 3,0 за 2.55. 0

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    «Рух» — «Шахтер» Д. Прогнозы и ставки на чемпионат Украины 23 сентября 2020 года. Прогноз на «Рух» — «Шахтер» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.44
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