«Рух» — «Шахтер» Д. Прогнозы и ставки на чемпионат Украины 23 сентября 2020 года

Донецкий «Шахтер» сыграет на выезде с «Рухом» (Винники) в рамках второго тура чемпионата Украины. Матч состоится 23 сентября во Львове, начало — в 19:00 мск. Прогноз на «Рух» — «Шахтер» Д.

«Рух»

Дебют «Руха» в украинском элитном дивизионе сложно назвать успешным. Даже так: скорее всего, в ближайшее время у букмекеров появится повод начать прием ставок на то, в каком туре команда из Винников одержит первую победу в УПЛ.

В первом туре «Рух» проиграл с крупным счетом полтавской «Ворскле», пропустив пять мячей. Отсутствие опыта — главная проблема команды.

А в минувшие выходные «Рух» проиграл «Колосу» (1:2). Впрочем, к этой неудаче можно отнестись с пониманием, клуб из Ковалевки (клуб из села, да) «шумит» не только в Украине, но и в Лиге Европы.

«Шахтер»

Новый сезон «Шахтер» начал в довольно расслабленном ритме, заметно, что команда все еще приходит в себя после очень эмоциональных матчей в плей-офф прошлого розыгрыша Лиги Европы. Донецкий клуб, как известно, дошел до полуфинал, где по полной получил от миланского «Интера».

«Шахтер» уже успел потерять очки, несколько дней назад сыграв вничью с луганской «Зарей». Один из тех случаев в украинском футболе, когда «Шахтеру» в какой-то степени даже повезло.

Проигрыш киевскому «Динамо» в матче за Суперкубок Украины тоже подтверждает, что «Шахтер» пока не играет в полную силу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Шахтера» за 1.20, на ничью за 6.90, на «Рух» — за 13.00.

«Шахтер» действительно не в лучшей форме, но в данном случае его соперником будет, возможно, самая слабая команда украинской Премьер-лиги. На этот раз «Шахтер» должен выиграть.

Наша ставка — победа «Шахтера» с форой (-2,5) за 2.44. Или тотал «Шахтера» больше 3,0 за 2.55. 0