«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити». Прогнозы и ставки на чемпионат Англии 21 сентября 2020 года

«Манчестер Сити» встретится с «Вулверхэмптоном» в рамках второго тура чемпионата Англии. Матч состоится 21 сентября, начало — в 22:15 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

«Вулверхэмптон»

Новый чемпионат «Вулверхэмптон» начал с гостевой победы над «Шеффилд Юнайтед». Отличный результат, если учесть, что «волки» в прошлом сезоне так ни разу и не смогли обыграть команду Криса Уйалдера.

Но на этот раз все получилось. Более того, «Вулверхэмптон» дважды забил уже через шесть минут после стартового свистка.

Но вслед за этим случилась неудача в Кубке английской лиги. Команда Нуну Эшпириту Санту вылетела из турнира после домашнего поражения от «Сток Сити» (0:1). Но есть ощущение, что кубок лиги просто не вписывался в планы «Вулверхэмптона».

«Манчестер Сити»

У «Манчестер Сити» пока не было официальных матчей в новом сезоне. Команда Пепа Гвардиолы стартует чуть позже остальных из-за участия в плей-офф Лиги чемпионов.

От товарищеских матчей Гвардиола тоже отказался. То есть «Сити» не играл почти полтора месяца. Подготовка команды ограничилась тренировками на базе.

Предстоящий матч точно пропустят Серхио Агуэро и Бернарнду Силва. Аргентинец и португалец продолжают восстанавливаться после травм.

Прогноз и ставка

«Вулверхэмптон» в прошлом сезоне дважды выиграл у «Манчестер Сити» — 2:0 в гостях и 3:2 на своем поле. Это были шикарные матчи, особенно второй, в котором «волки» уступали 0:2, но в итоге организовали сумасшедший камбэк.

Впрочем, на мнение букмекеров это никак не повлияло. На победу «Манчестер Сити» можно поставить за 1.53, на «Вулверхэмптон» за 7.30, а на ничью — за 4.70.

И, в принципе, с таким раскладом можно согласиться. «Сити» всегда мощно начинает сезон, независимо от количества товарищеских матчей. Взять хотя бы первые игры «горожан» после карантина, это был настоящий кошмар для всех соперников «Ман Сити», включая «Ливерпуль» (4:0).

«Вулверхэмптон», безусловно, хорош, но против свежего «Манчестер Сити» у хозяев нет шансов.

Победа «Манчестер Сити» + тотал матча больше 2,5 за 2.22. «Вулверхэмптон» забьет (в атаке там есть кому играть), но не более. 0