«Лестер» — «Бернли». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Англии 20 сентября 2020 года

В воскресенье, 20 сентября, во втором туре английской Премьер-лиги «Лестер» на своем стадионе «Кинг Пауэр» сыграет с «Бернли». Игра начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на «Лестер» — «Бернли».

«Лестер»

В прошлом сезоне «Лестер» только в последнем туре проиграл борьбу за Лигу чемпионов, финишировав на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

В короткое межсезонье подопечные Брендана Роджерса провели три спарринга с клубами из Чемпионшипа. Сперва они обыграли 2:0 «Бирмингем», а затем разошлись миром с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) и «Блэкберном» (1:1).

Новый розыгрыш турнира «лисы» начали с крупной гостевой победы над «Вест Бромвичем» со счетом 3:0, где два гола с пенальти провел Джейми Варди.

Стоит отметить, что это была лишь четвертая виктория «синих» за 15 последних матчей в АПЛ. В минувшем сезоне они только четыре встречи проиграли в родных стенах.

«Бернли»

«Бернли» в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблице АПЛ, заняв итоговое десятое место.

После завершения первенства «бордовые» провели один товарняк, в котором расписали мировую с «Престеном» (0:0). В первом туре новой кампании «Бернли» в родных стенах должен был встретиться с «МЮ», однако этот поединок был перенесен.

Но коллектива Шона Дайча успел провести матч в Кубке лиги, где был повержен «Шеффилд Юнайтед» в серии пенальти.

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Стоит отметить, что «Бернли» проиграл в чемпионате Англии на выезде всего одну игру из последних восьми проведенных.

В предыдущем сезоне АПЛ «Лестер» и «Бернли» обменялись домашними победами с одинаковым счетом по 2:1.

Прогноз на «Лестер» — «Бернли»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лестера» — 1.66, победа «Бернли» — 6.05, ничья — 4.04.

За последние пять очных противостояний только в одном случае не забивала хотя бы одна команда. Ждем и от этой встречи забитые мячи в обе стороны.

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