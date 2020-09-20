ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сане (справа) забил гол и сделал два ассиста в дебютном матче за «Баварию»«Бавария» отправила пугающее послание Европе «Вильярреал» — «Эйбар»Примера. «Вильярреал» одолел «Эйбар», «Валенсия» в гостях у «Сельты» «Ливерпуль»АПЛ. «Эвертон» разгромил «Вест Бромвич», «Челси» примет «Ливерпуль», «Ман Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном»
  • 21:28
    • «МЮ» уступил «Кристал Пэласу» на «Олд Траффорд», Заха оформил дубль
  • 20:28
    • «Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла
  • 18:26
    • «Зенит» упустил победу над «Уралом» в Екатеринбурге
  • 21:23
    • Дортмундская «Боруссия» разгромила одноклубников из Менхенгладбаха
  • 20:51
    • Матвеев: Если у Дзюбы был офсайд, то это беспредел
  • 20:36
    • «Ливерпуль» объявил о приобретении полузащитника сборной Португалии
  • 20:35
    • Регилон стал игроком «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Ждем голы от обоих клубов?

    «Лестер» — «Бернли». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Англии 20 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на Бернли Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Бернли»
    Джейми Варди
    В воскресенье, 20 сентября, во втором туре английской Премьер-лиги «Лестер» на своем стадионе «Кинг Пауэр» сыграет с «Бернли». Игра начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на «Лестер» — «Бернли».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Сентября 2020 года
    Лестер
  • Лестер
    •  Лестер 21:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
    •

    «Лестер»

    В прошлом сезоне «Лестер» только в последнем туре проиграл борьбу за Лигу чемпионов, финишировав на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

    В короткое межсезонье подопечные Брендана Роджерса провели три спарринга с клубами из Чемпионшипа. Сперва они обыграли 2:0 «Бирмингем», а затем разошлись миром с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0) и «Блэкберном» (1:1).

    Новый розыгрыш турнира «лисы» начали с крупной гостевой победы над «Вест Бромвичем» со счетом 3:0, где два гола с пенальти провел Джейми Варди.

  • Салах принес «Ливерпулю» победу. В первом туре чемпиону пришлось несладко
  • «Красные» на «Энфилде» одолели «Лидс» со счетом 4:3
  • 13/09/2020

    • Стоит отметить, что это была лишь четвертая виктория «синих» за 15 последних матчей в АПЛ. В минувшем сезоне они только четыре встречи проиграли в родных стенах.

    «Бернли»

    «Бернли» в прошлом сезоне финишировал в середине турнирной таблице АПЛ, заняв итоговое десятое место.

  • Время реванша. Главные вопросы перед стартом сезона АПЛ 2020/21
  • Каким будет новый сезон чемпионата Англии?
  • 10/09/2020

    • После завершения первенства «бордовые» провели один товарняк, в котором расписали мировую с «Престеном» (0:0). В первом туре новой кампании «Бернли» в родных стенах должен был встретиться с «МЮ», однако этот поединок был перенесен.

    Но коллектива Шона Дайча успел провести матч в Кубке лиги, где был повержен «Шеффилд Юнайтед» в серии пенальти.

    Все прогнозы на футбол

    Стоит отметить, что «Бернли» проиграл в чемпионате Англии на выезде всего одну игру из последних восьми проведенных.

    В предыдущем сезоне АПЛ «Лестер» и «Бернли» обменялись домашними победами с одинаковым счетом по 2:1.

    Прогноз на «Лестер» — «Бернли»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лестера» — 1.66, победа «Бернли» — 6.05, ничья — 4.04.

    За последние пять очных противостояний только в одном случае не забивала хотя бы одна команда. Ждем и от этой встречи забитые мячи в обе стороны.

    Наши прогноз и ставка на эту игру — обе забьют: да. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.90
  • Прогноз на матч Верона — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Сельта — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Порту — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Парма — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Трактор — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Монпелье — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений
  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
    • 17:26 14/09/2020     Серхио Регилон
  • Трансферный дайджест. 8-14 сентября
    • 23:05 14/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Лестер» — «Бернли». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч чемпионата Англии 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Лестер» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры