«Арсенал» Тула — «Сочи». Прогноз (к. 3.14) и ставки на матч чемпионата России 20 сентября 2020 года

В воскресенье, 20 сентября, в 8-м туре российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» на одноименном стадионе встретится с ФК «Сочи». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Сочи».

«Арсенал» Тула

Туляки после семи проведенных туров с 5 набранными очками находятся в зоне переходных матчей, на 14 месте, уступая два очка безопасной строке.

«Оружейники» проиграли три свои последние игры. Еще в конце августа они потерпели фиаско в Москве от «Спартака» со счетом 1:2.

В перерыве на матчи сборных «пряники» в товарняке проиграли ЦСКА (0:1), а неделю тому назад были повержены «Зенитом» на его арене — 1:3.

На своей территории в этом розыгрыше РПЛ «Арсенал» выиграл одну игру при двух мировых исходах и одном поражении, разница мячей — 5:4.

«Сочи»

В текущей компании розыгрыша РПЛ ФК «Сочи» еще не проигрывал, одержав четыре победы при трех ничейных исходах и идет вторым в турнирной таблице.

Но стоит отметить, что у сочинцев был довольно-таки легкий календарь, где из грандов им противостоял только «Спартак», с которым они сыграли в гостях вничью со счетом 2:2.

В прошлом туре «барсы» нанесли выездное поражение «Ахмату» со счетом 1:0, а в середине недели с таким же результатом в Перми одолели местную «Звезду» на групповом этапе Кубка России.

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На данный момент у «Сочи» первая гостевая статистика в лиге. В четырех проведенных матчах было одержано три победы и одна встреча закончилась вничью, разница мячей — 6:3.

В прошлом чемпионате «Арсенал» победил в Сочи (2:1), а в Туле команды расписали мировую — 1:1.

Прогноз и ставка на «Арсенал» Тула — «Сочи»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.73.

На викторию «Сочи» дают — 3.03, ничья оценена — в 3.14

Сочинцы сейчас пребывают в потрясающей форме, однако тульский «Арсенал» довольно уверенно играет в родных стенах. Вполне возможно, что в данной встрече победитель не будет определен.

Наши прогноз и ставка на эту игру — ничья. 0