ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой СанеБундеслига 2020/2021. Кто составит конкуренцию «Баварии», за кем из игроков следить? Футболисты «Спартака»РПЛ. «Краснодар» разгромил «Химки», «Зенит» играет с «Уралом», противостояние «Рубина» и «Спартака» «Динамо»Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
  • 13:34
    • Кержаков согласился возглавить «Томь»
  • 11:20
    • Матч «Акрона» с «Енисеем» не состоится
  • 10:31
    • Роналду получил награду лучшего международного бомбардира от IFFHS
  • 08:17
    • «Лейкерс» разгромили «Денвер» в первом матче финала Западной конференции
  • 08:03
    • Уткин рассказал, почему «Краснодар» не пройдет ПАОК в квалификации Лиги чемпионов
  • 23:31
    • «Бавария» начала сезон с разгрома «Шальке»
  • 22:11
    • «Краснодар» отгрузил «Химкам» семь мячей
    Все новости спорта

    В Туле будет мировая?

    «Арсенал» Тула — «Сочи». Прогноз (к. 3.14) и ставки на матч чемпионата России 20 сентября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Сочи Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Сочи»
    Кристиан Нобоа
    В воскресенье, 20 сентября, в 8-м туре российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» на одноименном стадионе встретится с ФК «Сочи». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Сочи».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Сентября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.67
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Арсенал» Тула

    Туляки после семи проведенных туров с 5 набранными очками находятся в зоне переходных матчей, на 14 месте, уступая два очка безопасной строке.

    «Оружейники» проиграли три свои последние игры. Еще в конце августа они потерпели фиаско в Москве от «Спартака» со счетом 1:2.

    В перерыве на матчи сборных «пряники» в товарняке проиграли ЦСКА (0:1), а неделю тому назад были повержены «Зенитом» на его арене — 1:3.

  • Снова первый. «Зенит» вернулся на вершину таблицы РПЛ
  • Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Зенита» над «Арсеналом»
  • 15/09/2020

    • На своей территории в этом розыгрыше РПЛ «Арсенал» выиграл одну игру при двух мировых исходах и одном поражении, разница мячей — 5:4.

    «Сочи»

    В текущей компании розыгрыша РПЛ ФК «Сочи» еще не проигрывал, одержав четыре победы при трех ничейных исходах и идет вторым в турнирной таблице.

  • И Кокорин не помог. ЦСКА перевернул дерби со «Спартаком»
  • Реакция спортивных СМИ на главное столичное дерби страны
  • 14/09/2020

    • Но стоит отметить, что у сочинцев был довольно-таки легкий календарь, где из грандов им противостоял только «Спартак», с которым они сыграли в гостях вничью со счетом 2:2.

    В прошлом туре «барсы» нанесли выездное поражение «Ахмату» со счетом 1:0, а в середине недели с таким же результатом в Перми одолели местную «Звезду» на групповом этапе Кубка России.

    Все прогнозы на футбол

    На данный момент у «Сочи» первая гостевая статистика в лиге. В четырех проведенных матчах было одержано три победы и одна встреча закончилась вничью, разница мячей — 6:3.

    В прошлом чемпионате «Арсенал» победил в Сочи (2:1), а в Туле команды расписали мировую — 1:1.

    Прогноз и ставка на «Арсенал» Тула — «Сочи»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.73.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    На викторию «Сочи» дают — 3.03, ничья оценена — в 3.14

    Сочинцы сейчас пребывают в потрясающей форме, однако тульский «Арсенал» довольно уверенно играет в родных стенах. Вполне возможно, что в данной встрече победитель не будет определен.

    Наши прогноз и ставка на эту игру — ничья. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.75
  • Прогноз на матч Эвертон — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вердер — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Штутгарт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лидс — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Вильярреал — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  6.16
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ТБ Тверойри — КИ Клаксвик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Куньлунь РС — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •  2.90
  • Прогноз на матч Ланс — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Динамо»
  • Как фанера над Тбилиси. «Динамо» обновило летопись позора российского футбола
    • 23:55 17/09/2020     Игроки ПСЖ и «Марселя» получили пять удалений
  • «Имбецилы» затмили историческую победу «Марселя» над ПСЖ
    • 17:26 14/09/2020     Серхио Регилон
  • Трансферный дайджест. 8-14 сентября
    • 23:05 14/09/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Арсенал» Тула — «Сочи». Прогноз (к. 3.14) и ставки на матч чемпионата России 20 сентября 2020 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.14
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры